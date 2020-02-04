В среду, 5 февраля, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Македонией ГП» из Северной Македонии. игра пройдет в Белеке на втором учебно-тренировочном сборе горняков, начало в 10.30 по киевскому времени.

«Шахтер» продолжает подготовку к матчам с «Бенфикой» и со 2-го февраля находится на втором тренировочном сборе, местом которого вновь выбран турецкий Белек. В планах команды провести четыре контрольных матча, два из которых состоятся 5-е февраля. Первым соперником чемпиона Украины станет малоизвестный клуб «Македония Герче Петров» из Северной Македонии. В чемпионате своей страны будущий соперник горняков сейчас занимает пятое место, а высшим достижением было чемпионство в 2009 году. Никогда прежде «Шахтер» с македонскими командами в товарищеских мачтах не пересекался.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Македония ГП».