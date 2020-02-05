Шахтер — Македония ГП — 1:0. LIVE

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  • 05.02.2020 10:30
  • 3636 просмотров
  • 12 комментариев
Шахтер — Македония ГП — 1:0. LIVE
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Товарищеский матч

«Шахтер» - «Македония ГП» - 1:0

 Тете (13)

«Шахтер»: Трубин - Бутко, Бондарь, Хочолава, Сиприано - Тете, Маркос Антонио, Крыськив, Бондаренко, Коноплянка - Фернандо

Запас: Шевченко, Муравский, Нем, Дентиньо, Вакула, Сикан

Македония ГП: Йовановски - Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковс - Алексовски, Робсон, Божиновски, Трайкоски, Воша - Блажевски

Запас: Серафимов, Петров, Личина, Тантуровски, Стойчески, Яшароски

26 мин. Несмотря на подавляющее преимущество Шахтера, малозаметен пока Коноплянка.

24 мин. Коноплянка с левого фланга прострелил в направлении Фернандо, но того опередил соперник, выбивший мяч на угловой.

23 мин. Половина тайма позади, а македонцы еще не переходили за центр поля.

21 мин. Не лучшим образом разыграли горняки штрафной, после навеса голкипер Македонии спокойно забрал мяч.

19 мин. Тете активен, заработал он право на опасный штрафной вблизи угла штрафной соперника..

17 мин. Антонио из пределов штрафной покатил мяч партнеру, который решил пяткой отправить мяч в ворота, но промахнулся.

15 мин. Тотальное преимущество горняков, играющих вторым составом. 

  13 мин. ГОЛ! Тете принял мяч в штрафной, было у бразильца время для обработки и пространство, после чего он спокойно обыграл защитника и покатил мяч в нижний угол.

11 мин. Опасно! Затяжная атака Шахтера завершилась отличным ударом Антонио из-за штрафной площади, но Йовановски вытащил мяч из под перекладины.

9 мин. Бондаренко едва не отобрал мяч у соперника вблизи штрафной македонцев, но сфера отскочила в руки голкипера.

7 мин. Пауза в игре, Ковачев получил повреждение после столкновения с игроком Шахтера.

5 мин. Пытаются горняки играть в высоком темпе, но пока не удается приблизиться к воротам соперника.

3 мин. Шахтер с первых минут практически не отдает мяч сопернику, македонцы всей командой отошли на свою половину.

1 мин. Не в основном составе вышли на свой первый матч среды горняки, но наверняка сегодня в двух матчах будут задействованы все находящиеся на сборах игроки.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 5 февраля, состоится товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» встретится с «Македонией ГП» из Северной Македонии. Игра пройдет в Белеке на втором учебно-тренировочном сборе «горняков», начало в 10.30 по киевскому времени.

«Шахтер» продолжает подготовку к матчам с «Бенфикой» и со 2-го февраля находится на втором тренировочном сборе, местом которого вновь выбран турецкий Белек. В планах команды провести четыре контрольных матча, два из которых состоятся 5-е февраля. Первым соперником чемпиона Украины станет малоизвестный клуб «Македония Герче Петров» из Северной Македонии. В чемпионате своей страны будущий соперник «горняков» сейчас занимает пятое место, а высшим достижением было чемпионство в 2009 году. Никогда прежде «Шахтер» с македонскими командами в товарищеских мачтах не пересекался.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Македония ГП».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:00
    0
    AK_228, 05.02.2020 10:59
    они в желтой форме
    Это роба. Не форма
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:59
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    Государственное Предприятие Македония.
    ГП Македония сегодня не в форме.
    Мужики явно переработали на линии а также не видно слаженности цехов
    они в желтой форме
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    -1
    Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    Да через Босфор
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    0
    Государственное Предприятие Македония.
    ГП Македония сегодня не в форме.
    Мужики явно переработали на линии а также не видно слаженности цехов
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:56
    -2
    Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    кстати да... во у человека желание играть в Шахтере
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    0
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 10:43
    -1
    Македония гп -это и есть узконаправленная Бенфика?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 10:38
    -2
    Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 10:37
    0-1?
    Да, это ж узкая подготовка Широкая будет с Бенфикой типа 0-5
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 05.02.2020 10:37
    -3
    0-1?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 10:36
    +1
    AK_228, 05.02.2020 10:34
    дурко ты, бля
    Чушка трахнуьая хрустальной совой не тявкай тут
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:34
    -1
    Evil, 05.02.2020 10:34
    Ух какой грозный соперник - одно название вызывает трепет А что говорить про игроков этого гп - это вам не мариуполи сливать, прям мегаграндище
    дурко ты, бля
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 10:34
    +1
    Ух какой грозный соперник - одно название вызывает трепет А что говорить про игроков этого гп - это вам не мариуполи сливать, прям мегаграндище
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 10:36
    +1
    AK_228, 05.02.2020 10:34
    дурко ты, бля
    Чушка трахнуьая хрустальной совой не тявкай тут
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 05.02.2020 10:34
    +1
    Ух какой грозный соперник - одно название вызывает трепет А что говорить про игроков этого гп - это вам не мариуполи сливать, прям мегаграндище
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 11:00
    0
    AK_228, 05.02.2020 10:59
    они в желтой форме
    Это роба. Не форма
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 05.02.2020 10:59
    0
    Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    Государственное Предприятие Македония.
    ГП Македония сегодня не в форме.
    Мужики явно переработали на линии а также не видно слаженности цехов
    они в желтой форме
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 10:59
    0
    Государственное Предприятие Македония.
    ГП Македония сегодня не в форме.
    Мужики явно переработали на линии а также не видно слаженности цехов
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 05.02.2020 10:51
    0
    Сто раз говорили что Бутко не полетел с Шахтером на сборы. Он что пешком пришёл?
    Ссылка
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