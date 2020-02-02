Дубль 17-летнего Фати принес победу Барселоне над Леванте

Теперь каталонский клуб отстает на три очка от мадридского «Реала»

  • 02.02.2020 23:55
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  • 2 комментария
Дубль 17-летнего Фати принес победу Барселоне над Леванте
© Twitter. Ансу Фати

2 февраля прошли матчи 22-го тура испанской Ла Лиги. Дубль Ансу Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте» (2:1).

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (49 очков), «Барселона» (46), далее идут: «Хетафе» и «Севилья» (по 39), «Валенсия» (37), «Атлетико» (36).

Ла Лига. 22-й тур

Леганес - Реал Сосьедад – 2:1
Эйбар – Бетис – 1:1
Атлетик – Хетафе – 0:2
Вильярреал – Осасуна – 3:1
Севилья – Алавес – 1:1

«Барселона» – «Леванте» – 2:1

Голы: Фати, 30 (1:0). Фати, 31 (2:0). Рочина, 90+2 (2:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Месси, Гризманн (Сержи Роберто, 71), Фати (Пуч, 87).

«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Рохер, Моралес (Майораль, 60).

Предупреждения: Пике, 65. Жорди Альба, 65.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Maradona
      Maradona, 03.02.2020 00:39
    0
    14sergey1953, 03.02.2020 00:20
    Не дубль Фати, а 2 голевых передачи Месси на Фати, принесли победу Барселоне.
    Та просто м'яч два рази відбився у ворота від Фаті, чого перебільшувати
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 03.02.2020 00:20
    -2
    Не дубль Фати, а 2 голевых передачи Месси на Фати, принесли победу Барселоне.
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 03.02.2020 00:39
    0
    14sergey1953, 03.02.2020 00:20
    Не дубль Фати, а 2 голевых передачи Месси на Фати, принесли победу Барселоне.
    Та просто м'яч два рази відбився у ворота від Фаті, чого перебільшувати
    Ссылка
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