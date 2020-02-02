Дубль 17-летнего Фати принес победу Барселоне над Леванте

2 февраля прошли матчи 22-го тура испанской Ла Лиги. Дубль Ансу Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте» (2:1).
Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (49 очков), «Барселона» (46), далее идут: «Хетафе» и «Севилья» (по 39), «Валенсия» (37), «Атлетико» (36).
Ла Лига. 22-й тур
Леганес - Реал Сосьедад – 2:1
Эйбар – Бетис – 1:1
Атлетик – Хетафе – 0:2
Вильярреал – Осасуна – 3:1
Севилья – Алавес – 1:1
«Барселона» – «Леванте» – 2:1
Голы: Фати, 30 (1:0). Фати, 31 (2:0). Рочина, 90+2 (2:1).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич, Бускетс, де Йонг (Артур, 80), Месси, Гризманн (Сержи Роберто, 71), Фати (Пуч, 87).
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Рочина, Кампанья, Вукчевич (Барди, 80), Мелеро (Эрнани, 60), Рохер, Моралес (Майораль, 60).
Предупреждения: Пике, 65. Жорди Альба, 65.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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