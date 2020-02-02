ВИДЕО. Родригеш забил в дебютном матче за Анкарагюджу

Хавбек «Динамо» удачно дебютировал за новый клуб

  • 02.02.2020 14:11
  • 831 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Родригеш забил в дебютном матче за Анкарагюджу
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

В конце января хавбек «Динамо» Жерсон Родригеш перешел в аренду до конца сезона в «Анкарагюджу».

Сегодня Родригеш дебютировал за свой новый клуб в матче 20-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши».

Дебют получился удачным: на 50-й минуте Родригеш ударом с пенальти забил свой первый гол за новый клуб:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 14:25
    0
    представляю сколько народу разочаровалось в порыве вылить дерьмица на михайличенко.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 14:24
    0
    Отличный дебют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 14:25
    0
    представляю сколько народу разочаровалось в порыве вылить дерьмица на михайличенко.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.02.2020 14:24
    0
    Отличный дебют
    Ссылка
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