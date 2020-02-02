ВИДЕО. Родригеш забил в дебютном матче за Анкарагюджу

В конце января хавбек «Динамо» Жерсон Родригеш перешел в аренду до конца сезона в «Анкарагюджу».
Сегодня Родригеш дебютировал за свой новый клуб в матче 20-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши».
Дебют получился удачным: на 50-й минуте Родригеш ударом с пенальти забил свой первый гол за новый клуб:
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Источник — Sport.ua
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