ВИДЕО. Родригеш забил в дебютном матче за Анкарагюджу

В конце января хавбек «Динамо» Жерсон Родригеш перешел в аренду до конца сезона в «Анкарагюджу».

Сегодня Родригеш дебютировал за свой новый клуб в матче 20-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши».

Дебют получился удачным: на 50-й минуте Родригеш ударом с пенальти забил свой первый гол за новый клуб: