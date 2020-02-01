В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором мадридский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30 по киевскому времени.



В матче первого круга команды расписали боевую ничью – 2:2. Причем «шпоры» были в роли догоняющей стороны. А на 4-й компенсированной минуте «горожане» забили, казалось, победный гол. Однако арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитал. В домашнем поединке «Тоттенхэм» наверняка даст бой – команда пока идет вне зоны еврокубков, так что очки ей нужны.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

