25-й тур
Тоттенхэм
0:0
Ман Сити
'29   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура чемпионата Англии

  • 02.02.2020 18:22
  • 5139 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:0. LIVE
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Английская Премьер-лига. 25-й тур.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 0:0

 Рахим Стерлинг (12).

«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли, Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн.
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Райан Сесеньон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.
Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Филип Фоден, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).

Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).

26 мин. Марез оказался в офсайде.

25 мин. Де Брёйне решился на дальний удар, но пробил точно в руки вратарю.

23 мин. Де Брёйне подал угловой слева - Родриго фолит в чужой штрафной.

22 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 0:2. А вот ударов в створ пока не было - 0:0.

20 мин. Агуэро отдал неплохой пас в штрафную, но защитник выбил мяч в аут.

18 мин. Эдерсон успешно играет за пределами штрафной, прерывая выход один на один.

17 мин. Гости продолжают владеть мячом, Тоттенхэм рассчитывает на контратаки.

14 мин. Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и решил ограничиться горчичником. Алии оказывают помощь.

 12 мин. Стерлинг у штрафной хозяев жестко пошел в стык  и врезал по ноге Алли!



10 мин. Стерлинг упал в штрафной хозяев, но арбитр просит продолжать игру - фола он не увидел.

9 мин. Агуэро нанес два удара подряд из пределов штрафной - Санчес заблокировал оба!

8 мин. Эхххх! Марез вывел на удар Де Брёйне, тот в касание пробил с линии вратарской - мимо!

6 мин. Алли оказался в офсайди.

3 мин. Команды осторожничают, присматриваясь друг к другу.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в черном.



Раздевалка хозяев:


Зрители постепенно заполняют трибуны:


В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30 по киевскому времени.
 
В матче первого круга команды расписали боевую ничью – 2:2. Причем «шпоры» были в роли догоняющей стороны. А на 4-й компенсированной минуте «горожане» забили, казалось, победный гол. Однако арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитал. В домашнем поединке «Тоттенхэм» наверняка даст бой – команда пока идет вне зоны еврокубков, так что очки ей нужны.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    comentraktor
      comentraktor, 02.02.2020 18:55
    0
    Зина в основе, значит слива сегодня
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 18:42
    0
    Ух. Как профессор обокрал игрока Тоттенхэма на фланге)
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 02.02.2020 18:55
    0
    Зина в основе, значит слива сегодня
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 02.02.2020 18:42
    0
    Ух. Как профессор обокрал игрока Тоттенхэма на фланге)
    Ссылка
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