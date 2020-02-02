Английская Премьер-лига. 25-й тур.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 0:0
Рахим Стерлинг (12).
«Тоттенхэм»: Уго Льорис - Джафет Танганга, Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Серж Орье - Деле Алли, Джовани Ло Чельсо, Гарри Уинкс, Лукас Моура - Сон Хын Мин, Стивен Бергвейн.
Запасные: Пауло Гассанига, Ян Вертонген, Жедсон Фернандеш, Эрик Дайер, Эрик Ламела, Тангай Н'Домбеле, Райан Сесеньон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Кайл Уолкер, Александр Зинченко, Николас Отаменди - Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне - Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.
Запасные: Клаудио Браво, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Филип Фоден, Давид Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
Арбитр: Майк Дин (Хесволл, Англия).
26 мин. Марез оказался в офсайде.
25 мин. Де Брёйне решился на дальний удар, но пробил точно в руки вратарю.
23 мин. Де Брёйне подал угловой слева - Родриго фолит в чужой штрафной.
22 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 0:2. А вот ударов в створ пока не было - 0:0.
20 мин. Агуэро отдал неплохой пас в штрафную, но защитник выбил мяч в аут.
18 мин. Эдерсон успешно играет за пределами штрафной, прерывая выход один на один.
17 мин. Гости продолжают владеть мячом, Тоттенхэм рассчитывает на контратаки.
14 мин. Арбитр проконсультировался с видеоассистентом и решил ограничиться горчичником. Алии оказывают помощь.
12 мин. Стерлинг у штрафной хозяев жестко пошел в стык и врезал по ноге Алли!
10 мин. Стерлинг упал в штрафной хозяев, но арбитр просит продолжать игру - фола он не увидел.
9 мин. Агуэро нанес два удара подряд из пределов штрафной - Санчес заблокировал оба!
8 мин. Эхххх! Марез вывел на удар Де Брёйне, тот в касание пробил с линии вратарской - мимо!
6 мин. Алли оказался в офсайди.
3 мин. Команды осторожничают, присматриваясь друг к другу.
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в белых футболках и синих трусах, гости - в черном.
Раздевалка хозяев:
Зрители постепенно заполняют трибуны:
В воскресенье, 2-го февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 18:30 по киевскому времени.
В матче первого круга команды расписали боевую ничью – 2:2. Причем «шпоры» были в роли догоняющей стороны. А на 4-й компенсированной минуте «горожане» забили, казалось, победный гол. Однако арбитр после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитал. В домашнем поединке «Тоттенхэм» наверняка даст бой – команда пока идет вне зоны еврокубков, так что очки ей нужны.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Источник — Sport.ua
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