Герта и Шальке разошлись миром в Будеслиге

31 января стартовал 20-й тур чемпионата Германии. «Герта» и «Шальке» разошлись миром, без забитых голов.
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков), «Бавария (39), «Боруссия» М (38), «Боруссия» Д (36), «Байер» и «Шальке» (по 34).
Бундеслига. 20-й тур
«Герта» – «Шальке» – 0:0
«Герта»: Ярстейн, Боята, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред, Груич (Майер, 63), Вольф (Пентек, 63), Аскасибар, Дилросюн, Лукебакио.
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Раман (Матондо, 90+2), Сердар (Шепф, 78), Харит, Маккенни (Тодибо, 90).
Предупреждения: Очипка, 71. Миттельштедт, 90+1.
Судья: Штегеманн.
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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