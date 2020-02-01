Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» – 1:0



Карим Бензема (56).



Аугусто Фелипе (66).

«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа - Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль - Иско (Лукас Васкес, 46), Тони Кроос (Винисиус Жуниор, 46), Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема.

Запасные: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак - Стефан Савич, Шиме Врсалько, Ренан Лоди, Аугусто Фелипе - Сауль, Маркос Льоренте, Томас Парти, Витоло (Янник Карраско, 71) - Альваро Мората (Тома Лемар, 50), Анхель Корреа.

Запасные: Антонио Адан, Марио Эрмосо, Янник Карраско, Тома Лемар, Антонио Мойя, Серхио Камельо, Иван Шапоньич.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания).



74 мин. Менди после паса справа пробил в касание - по трибунам.



73 мин. На данный момент владение мячом - 67:33% в пользу Реала. Хозяева и фолят чаще - 14:7.



71 мин. Вместо Витоло игру продолжит Карраско.



70 мин. Парти решился на дальний удар - выше ворот.



68 мин. Модрич подал угловой справа, Бензема пробил головой - намного выше ворот.



66 мин. Фелипе в середине поля поймал на бедро убегавшего Лукаса.



64 мин. Винисиус бил в дальний угол - Облак поймал мяч.



63 мин. Модрич подал угловой слева - мяч выбит. Карвахаль добивал, но угодил в соперника.



62 мин. Бензема опасно навесил слева - защитник выбил мяч головой за линию ворот.



59 мин. Реал продолжает контролировать мяч, гости обороняются.



56 мин. ГООООООЛ! Винисиус запустил по левому флангу Менди, тот прострели в штрафную. А набежавший Бензема в касание поразил ворота!



53 мин. 77223 зрителей сегодня на трибунах Сантьяго Бернабеу.



50 мин. Симеоне ответил заменой Мораты на Лемара.



47 мин. Момент! Вальверде пробил с ходу под перекладину - Облак в прыжке тянет!



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



Зидан решил поменять план на игру, не иначе! Вместо Крооса и Иско вышли Лукас и Винисиус.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Модрич пробил с ходу - вратарь поймал мяч.



45 мин. Рефери компенсировал одну минуту.



44 мин. Карвахаль навесил справа - Бензема не дотянулся до мяча, будет удар от ворот.



42 мин. Корреа оказался в офсайде.



40 мин. Первую карточку в матче получил главный тренер Атлетико - Диего Симеоне.



38 мин. Реал разыграл угловой справа.



36 мин. Корреа подал угловой слева - кипер поймал мяч.



35 мин. Гости подали со штрафного справа - Рамос головой выбил мяч на угловой.



32 мин. Сауль упал в штрафной Реала, арбитр был рядом и попросил продолжить игру.



29 мин. Карвахалю оказывают помощь - в середине поля получил по ногам от Фелипе.



27 мин. Зидан пока доволен.





24 мин. Опасно! Витоло ворвался в штрафную, получил пас и пробил с угла вратарской - ШТАНГА спасает хозяев!



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 67:33% в пользу хозяев. Сливочные и фолят чаще - 4:2.



21 мин. Реал владеет мячом, гости отбиваются.



19 мин. Атлетико подал два угловых справа, после второго Сауль пробил с линии штрафной - рядом с ближней штангой!



18 мин. Момент! После паса справа Корреа бил метров с двенадцати - вратарь отбил мяч перед собой, защитник подстраховал!



16 мин. Уххххх! Кроос нанес мощный удар с лёта - над дальней девяткой



13 мин. Опасно! Бензема потерял мяч у своей штрафной, последовал прострел во вратарскую, но Менди в подкате выбил мяч в аут.

11 мин. Реал разыграл угловой, на удар вывели Рамоса, но у того удар явно не получился.



9 мин. Мората едва не выскочил один на один - Куртуа вовремя вышел из ворот и накрыл мяч практически у линии штрафной.



7 мин. Рамос после подачи слева пробил с лёта - мимо ближней штанги!



6 мин. Кроос подал угловой слева - защитник выбил мяч головой. Модрич в касание добивал, но попал в соперника.



4 мин. Вальверде прострелил справа - защитник выбил мяч.



3 мин. Команды присматриваются друг к другу, не форсирую события.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Хозяева - в белом, гости - в красно-белых футболках и синих трусах.







Стадион готов к матчу:





Раздевалка гостей:



В субботу, 1-го февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.



«Сливочные» являются единоличным лидером турнирной таблицы, но «Барселона» находится на расстоянии всего лишь 3-х очков. «Матрасники» ведут ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, однако, отставая от земляков из «Реала» на 10 баллов, пока что идут на 5-й строчке. Так что очередное мадридское дерби обещает стать жарким: очки нельзя терять ни одной из команд!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетико».