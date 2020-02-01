22-й тур
Реал Мадрид
0:0
Атлетико Мадрид
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Испании

  • 01.02.2020 16:55
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид – 0:0. LIVE

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид» – 0:0

«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа - Ферлан Менди, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль - Иско, Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема.
Запасные: Альфонс Ареола, Эдер Милитао, Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

«Атлетико Мадрид»: Ян Облак - Стефан Савич, Шиме Врсалько, Ренан Лоди, Аугусто Фелипе - Сауль, Маркос Льоренте, Томас Парти, Витоло - Альваро Мората, Анхель Корреа.
Запасные: Антонио Адан, Марио Эрмосо, Янник Карраско, Тома Лемар, Антонио Мойя, Серхио Камельо, Иван Шапоньич.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания).

1  мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Хозяева - в белом, гости - в красно-белых футболках  и синих трусах.

Стадион готов к матчу:


Раздевалка гостей:

В субботу, 1-го февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.
 
«Сливочные» являются единоличным лидером турнирной таблицы, но «Барселона» находится на расстоянии всего лишь 3-х очков. «Матрасники» ведут ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, однако, отставая от земляков из «Реала» на 10 баллов, пока что идут на 5-й строчке. Так что очередное мадридское дерби обещает стать жарким: очки нельзя терять ни одной из команд!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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