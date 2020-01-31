Динамо избавилось от Родригеша. Последний день трансферного окна. LIVE

Sport.ua в режиме нон-стоп следит за трансферами 31-го января

  • 31.01.2020 19:00
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Динамо избавилось от Родригеша. Последний день трансферного окна. LIVE
© ФК Арсенал Лондон. Седрик Соареш

В ночь с пятницу на субботу, с 31-го января по 1-е февраля, в большинстве чемпионатов Европы закрывается зимнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня зимнего трансферного окна в режиме онлайн.

В Украине трансферное окно будет открыто до 28-го февраля.

19:17. Венгерский «Ференцварош» избавился от арендованного у донецкого «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко. Аренда была рассчитана до конца сезона 2019/20, но руководство «Ференцвароша» решило досрочно прервать соглашение.

19:00. В чемпионате Германии закрылось трансферное окно.

18:55. 28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко в ближайшее время покинет бельгийский «Андерлехт». Украинец на правах аренды вернется в «Кортрейк».

18:41. «Динамо» отправило форварда Жерсона Родригеша в турецкий «Анкарагюджю».

18:30. Миланский «Интер» подписал 18-летнего форварда «Насьоналя» Мартина Сатриано. Талантливый уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за молодежную команду миланского клуба.

18:12. Нападающий французского «Монпелье» Петар Шкулетич перешел в турецкий «Сивасспор». Финансовые детали сделки не разглашаются.

17:00. Николай Матвиенко пока остается в «Шахтере». Артета подтвердил, что зимой «канониры» с трансферами закончили.

16:54. «Манчестер Юнайтед» провернул трансфер на перспективу, выкупив контракт голкипера сборной Англии U-20 Натана Бишопа у клуба третьего дивизиона «Саутэнда». Соглашение подписано на 2,5 года.

 

 

16:42.  Кейсуке Хонда перешел в «Ботафого». Последним клубом опытного японца был «Витесс».

 

 

16:41. Эдинсон Кавани остается в ПСЖ как минимум до лета. Тренер парижан Томас Тухель подтвердил, что клуб никого сегодня не продаст.

16:10. «Герта» подписала 20-летнего бразильца Матеаса Кунью, который ранее выступал за «Лейпциг».

15:48. Оливье Жиру никуда не уходит. Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о продаже форварда.

15:05. 32-летний форвард Кевин-Принс Боатенг перейдет из «Фиорентины» в «Бешикташ» на правах аренды.

14:21. Янник Карраско вернулся в «Атлетико». Атакующий хавбек, выступавший в Китае, на правах аренды снова будет играть за мадридскую команду.

14:10. «Вест Бромвич» подписал 31-летнего форварда сборной Польши Камиля Гросицки. Ранее Гросицки защищал цвета «Халла».

13:59. «Барселона» подписала форварда «Браги» Франсиско Тринкао за 31 миллион евро. Игрок перейдет в каталонскую команду летом.

13:32. 33-летний французский форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть английский клуб в последний день трансферного окна. Футболистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио».

13:04. Тем временем, лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает сегодня оформить переход 30-летнего вингера «Реала» Гарета Бэйла, выступавшего в составе «шпор» с 2007-го по 2013-й годы.

12:49. Лондонский «Арсенал» подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко. На этот раз это Седрик Соареш из «Саутгемптона».

12:39. Карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским хавбеком Бруну Фернандешем, который ранее перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

11:05. «Боруссия» Дортмунд арендует полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана с правом выкупа. Немецкий клуб решил не покупать игрока этой зимой, отложив окончательное решение до будущего лета.

08:14. «Манчестер Сити» купит 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто. Английский клуб отдаст за футболиста «Коритибы» €9+6 миллионов.

07:45. Родригес перешел в ПСВ из «Милана». Швейцарский футболист будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды.

05:19. Карраско вернется в «Атлетико». 26-летний полузащитник китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско близок к возвращению в мадридский клуб.

03:39. «Ньюкасл» арендовал Роуза до конца сезона. 29-летний защитник «Тоттенхэма» в ближайшие месяцы будет защищать цвета «сорок».

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Источник — Sport.ua

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