Динамо избавилось от Родригеша. Последний день трансферного окна. LIVE

В ночь с пятницу на субботу, с 31-го января по 1-е февраля, в большинстве чемпионатов Европы закрывается зимнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня зимнего трансферного окна в режиме онлайн.

В Украине трансферное окно будет открыто до 28-го февраля.

19:17. Венгерский «Ференцварош» избавился от арендованного у донецкого «Шахтера» полузащитника Даниила Игнатенко. Аренда была рассчитана до конца сезона 2019/20, но руководство «Ференцвароша» решило досрочно прервать соглашение.

19:00. В чемпионате Германии закрылось трансферное окно.

18:55. 28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко в ближайшее время покинет бельгийский «Андерлехт». Украинец на правах аренды вернется в «Кортрейк».

18:41. «Динамо» отправило форварда Жерсона Родригеша в турецкий «Анкарагюджю».

18:30. Миланский «Интер» подписал 18-летнего форварда «Насьоналя» Мартина Сатриано. Талантливый уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за молодежную команду миланского клуба.

18:12. Нападающий французского «Монпелье» Петар Шкулетич перешел в турецкий «Сивасспор». Финансовые детали сделки не разглашаются.

17:00. Николай Матвиенко пока остается в «Шахтере». Артета подтвердил, что зимой «канониры» с трансферами закончили.

16:54. «Манчестер Юнайтед» провернул трансфер на перспективу, выкупив контракт голкипера сборной Англии U-20 Натана Бишопа у клуба третьего дивизиона «Саутэнда». Соглашение подписано на 2,5 года.

Best of luck, @natthb13 👊 Nathan Bishop has today completed a move to @ManUtd for an undisclosed fee.

16:42. Кейсуке Хонда перешел в «Ботафого». Последним клубом опытного японца был «Витесс».

16:41. Эдинсон Кавани остается в ПСЖ как минимум до лета. Тренер парижан Томас Тухель подтвердил, что клуб никого сегодня не продаст.

16:10. «Герта» подписала 20-летнего бразильца Матеаса Кунью, который ранее выступал за «Лейпциг».

15:48. Оливье Жиру никуда не уходит. Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о продаже форварда.

15:05. 32-летний форвард Кевин-Принс Боатенг перейдет из «Фиорентины» в «Бешикташ» на правах аренды.

14:21. Янник Карраско вернулся в «Атлетико». Атакующий хавбек, выступавший в Китае, на правах аренды снова будет играть за мадридскую команду.

14:10. «Вест Бромвич» подписал 31-летнего форварда сборной Польши Камиля Гросицки. Ранее Гросицки защищал цвета «Халла».

13:59. «Барселона» подписала форварда «Браги» Франсиско Тринкао за 31 миллион евро. Игрок перейдет в каталонскую команду летом.

13:32. 33-летний французский форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть английский клуб в последний день трансферного окна. Футболистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио».

13:04. Тем временем, лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает сегодня оформить переход 30-летнего вингера «Реала» Гарета Бэйла, выступавшего в составе «шпор» с 2007-го по 2013-й годы.

12:49. Лондонский «Арсенал» подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко. На этот раз это Седрик Соареш из «Саутгемптона».

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



💬 Send us your welcome messages for @OficialCedric 👇