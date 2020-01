Арсенал подписал защитника. Последний день трансферного окна. LIVE

В ночь с пятницу на субботу, с 31-го января по 1-е февраля, в большинстве чемпионатов Европы закрывается зимнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня зимнего трансферного окна в режиме онлайн.

В Украине трансферное окно будет открыто до 28-го февраля.

13:04. Тем временем, лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает сегодня оформить переход 30-летнего вингера «Реала» Гарета Бэйла, выступавшего в составе «шпор» с 2007-го по 2013-й годы.

12:49. Лондонский «Арсенал» подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко. На этот раз это Седрик Соареш из «Саутгемптона».

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



