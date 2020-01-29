Калинина преодолела первый круг 60-тысячника ITF во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) успешно стартовала на хардовом 60-тысячнике ITF в Андрезье-Бутеоне (Франция).
В матче первого круга украинка, посеянная под 14-м номером, в трех сетах переиграла француженку Джессику Понше (№188 WTA).
Андрезье-Бутеон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 3:6, 6:3, 6:2
В следующем раунде Калинина сразится против второго номера посева американки Тейлор Таунсенд.
Ранее во второй круг вышла и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.