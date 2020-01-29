Милан
4:2
Торино
28.01.2020, FT

Милан чудом переиграл Торино в 1/4 финала Кубка Италии с дублем Чаханоглу

Судьба матча была решена в дополнительное время

  • 29.01.2020 00:23
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Милан чудом переиграл Торино в 1/4 финала Кубка Италии с дублем Чаханоглу
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28 января прошел матч 1/4 финала Кубка Италии. «Милан» чудом переиграл «Торино» со счетом 4:2. Судьба матча была решена в дополнительное время.

У победителей дубль на счету Хакана Чалханоглу (причем уравнял счет на 90+1 минуте), также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура. За право выйти в финал «Милан» сыграет против «Ювентуса».

Кубок Италии. 1/4 финала

«Милан» – «Торино» – 4:2 (д.в.)

Голы: Бонавентура, 12 (1:0). Бремер, 34 (1:1). Бремер, 71 (1:2). Хакан Чалханоглу, 90+1 (2:2). Хакан Чалханоглу, 106 (3:2). Ибрагимович, 108 (4:2).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Леан, 76), Беннасер, Крунич (Хакан Чалханоглу, 82), Ребич (Кессье, 106), Самуэль Кастильехо, Пентек (Ибрагимович, 65).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Лянко, 112), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер (Джиджи, 82), Ринкон (Лаксальт, 112), Лукич, Верди, Белотти, Беренгер (Миллико, 90).

Предупреждения: Ринкон, 22. Эрнандез, 30. Ребич, 37. Иццо, 37. Кьер, 53. Крунич, 74. Конти, 93. Ибрагимович, 111.

Судья: Паскуа (Италия).

Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 29.01.2020 00:43
    +4
    Вопрос к автору, а почему чудом ? Милан всю игру был намного лучше, статистика сполна это подтверждает. Куча нереализованных моментов, но никакого чуда в этой победе нет.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 29.01.2020 00:43
    +4
    Вопрос к автору, а почему чудом ? Милан всю игру был намного лучше, статистика сполна это подтверждает. Куча нереализованных моментов, но никакого чуда в этой победе нет.
    Ссылка
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