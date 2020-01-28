Днепр-1 – Ягеллония – 0:1. Видео голов и обзор матча

27 января «Днепр-1» провел контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Дмитрия Михайленко минимально уступила польской «Ягеллонии» со счетом 0:1.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.