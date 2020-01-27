ВИДЕО. Лунин провел отличный матч Овьедо и не раз выручал команду

Украинский голкипер Андрей Лунин отлично сыграл в очередном поединке испанского клуба «Овьедо» в Сегунде.
Украинец не раз выручал команду в матче 25-го тура против «Жироны» (1:1). Смотрите видео эпизодов игры с участием Лунина, включая пропущенный гол.
См. также: видеобзор матча, полная запись матча
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Источник — Sport.ua
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