В понедельник, 28-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и казахстанский «Кайрат». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 11:00.
Вот и подходит первая часть тренировочных сборов вице-чемпиона Украины к своему логическому концу. «Динамо» в последнем поединке на полях турецкого Белека этого зимнего сезона сразится против «серебряного» призера Премьер-лиги Казахстана – «Кайрата». Пока УПЛ находится на паузе, чемпионат, в котором выступают «желто-черные» только лишь готовится к новой странице истории, так что цели у команд Михайличенко и Шпилевского разнятся существенно.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Кайратом».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.