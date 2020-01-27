В понедельник, 28-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и казахстанский «Кайрат». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 11:00.

Вот и подходит первая часть тренировочных сборов вице-чемпиона Украины к своему логическому концу. «Динамо» в последнем поединке на полях турецкого Белека этого зимнего сезона сразится против «серебряного» призера Премьер-лиги Казахстана – «Кайрата». Пока УПЛ находится на паузе, чемпионат, в котором выступают «желто-черные» только лишь готовится к новой странице истории, так что цели у команд Михайличенко и Шпилевского разнятся существенно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Кайратом».