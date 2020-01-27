В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.
Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший гол стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.
Источник — Sport.ua
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