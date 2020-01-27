Динамо — Динамо Брест. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 27.01.2020 00:17
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Динамо — Динамо Брест. Текстовая трансляция матча
© fcdynamo.kiev.ua

В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.

Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший гол стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.

 

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Источник — Sport.ua

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