Динамо Киев
0:0
Динамо Брест
'30

Динамо — Динамо Брест — 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

  • 27.01.2020 15:59
  • 9921 просмотр
  • 17 комментариев
Динамо — Динамо Брест — 1:0. LIVE
© fcdynamo.kiev.ua

Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 1:0

 Пиварич (22)

«Динамо»: Бущан - Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Шапаренко, Андриевский, Караваев, Кадири, Каргбо

Запас: Бойко, Сирота, Кендзера, Мколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Дуелунд, Цитаишвили, де Пена, Соль

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek»  (Белек)

 

30 мин. От обороны играет Брест, но киевляне вновь проникли в штрафную, однако удар Андриевского был заблокирован.

28 мин. Активнее после пропущенного гола заиграли белорусы, вырос и темп матча.

26 мин. Момент! Гордейчук ворвался в штрафную, обыграв Кадири и мощно пробил в ближний угол, после чего Бущан перевел мяч на угловой.

24 мин. Еще была одна потенциально опасная атака киевлян, но Каргбо из пределов штрвфной пробил слабо и неточно.

 22 мин. ГОЛ! Первая опасная атака Динамо завершилась взятием ворот! Заблокирован был белорусами удар из-за пределов штрафной, но мяч отскочил к Пиваричу, который с нескольких метров с острого угла низом пробил мимо голкипера.

17 мин. Как-то робко идут вперед киевляне, почти не обостряя игру

15 мин. Опасно! Пропустили киевляне опаснейшую контратаку, Бакай пробивал по воротам уже из пределов штрафной, но  кто-то из киевлян блокирует улдар

13 мин. Много борьбі на поле, очень плотно играют беларусы

11 мин. Обе команды никуда не спешат, беларусы при потере мяча большими силами отходят в оборону.

9 мин. Без ворот проходит игра

7 мин. А теперь Нойок попытал счастья ударом со штрафного, направив мяч намного выше и в сторону от ворот.

5 мин. Над стенкой пробил со штрафного Буяльский,после чего мяч пролетел в метре от штанги.

4 мин. Каргбо зацепился за мяч и был сбит в 30 метрах от ворот соперника.

2 мин. Кто-то из киевлян с дальней дистанции пробил по воротам, после чего мяч пролетел выше цели.

1 мин. Есть до боли знакомые лица в составе чемпиона Беларуси. Посмотрим, в какой форме Милевский и Хачериди. Может Артем и не шутил на счет сборной?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.

Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший год стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 16:28
    +2
    jekаfunny, 27.01.2020 16:12
    За что это тебя ВаДо побить должен ?
    Незамерзайку закрысила ?
    И как это у ВаДо рука на женщину поднимается
    сегодня праздник у девчат,сегодня будут танцы.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:26
    0
    Как то очень просто забить оказалось
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 16:26
    0
    ну как же без свидетелей иеговых нефчи.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.01.2020 16:20
    -2
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:17
    Не под себя хоть?
    если Хача встретит, то не факт
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:17
    0
    AK_228, 27.01.2020 16:16
    ходит
    Не под себя хоть?
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 16:16
    0
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Яке ж ти ущербне ! Тобі себе дебіла не шкода ?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.01.2020 16:16
    -1
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:14
    Я про второго загорелого товарища
    ходит
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 27.01.2020 16:15
    -1
    Наркоманы VS Алкаши
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:14
    0
    AK_228, 27.01.2020 16:13
    никак, он визу в посольстве до сих пор оформляет
    Я про второго загорелого товарища
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.01.2020 16:13
    -1
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:12
    Как селюковская креатура играет?
    никак, он визу в посольстве до сих пор оформляет
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:12
    0
    Как селюковская креатура играет?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 16:12
    0
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    За что это тебя ВаДо побить должен ?
    Незамерзайку закрысила ?
    И как это у ВаДо рука на женщину поднимается
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:11
    0
    Прикидываю если бы наше Динамо вышло в цветах Спартака М
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:10
    -2
    Интересно хоть это динамо ДК сможет обыграть нормально
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:08
    -1
    На ящик коньяка!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    -8
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:17
    +2
    Хочу щоб Міля забив. Мовляв, колишні динамівські алкоголіки досих пір краще сучасних динамівських допінг-форвардів !
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 16:28
    +2
    jekаfunny, 27.01.2020 16:12
    За что это тебя ВаДо побить должен ?
    Незамерзайку закрысила ?
    И как это у ВаДо рука на женщину поднимается
    сегодня праздник у девчат,сегодня будут танцы.
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 15:17
    +2
    Хочу щоб Міля забив. Мовляв, колишні динамівські алкоголіки досих пір краще сучасних динамівських допінг-форвардів !
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:26
    0
    Как то очень просто забить оказалось
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 27.01.2020 16:26
    0
    ну как же без свидетелей иеговых нефчи.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:17
    0
    AK_228, 27.01.2020 16:16
    ходит
    Не под себя хоть?
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 27.01.2020 16:16
    0
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    Яке ж ти ущербне ! Тобі себе дебіла не шкода ?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:14
    0
    AK_228, 27.01.2020 16:13
    никак, он визу в посольстве до сих пор оформляет
    Я про второго загорелого товарища
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
    Саша Петрик, 27.01.2020 16:12
    0
    Как селюковская креатура играет?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 27.01.2020 16:12
    0
    Forever_young_13, 27.01.2020 15:45
    Дрысня Дрысне должна накостылять
    За что это тебя ВаДо побить должен ?
    Незамерзайку закрысила ?
    И как это у ВаДо рука на женщину поднимается
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 27.01.2020 16:11
    0
    Прикидываю если бы наше Динамо вышло в цветах Спартака М
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности