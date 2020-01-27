Товарищеский матч

«Динамо» – «Динамо» Брест - 1:0

Пиварич (22)

«Динамо»: Бущан - Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Шапаренко, Андриевский, Караваев, Кадири, Каргбо

Запас: Бойко, Сирота, Кендзера, Мколенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Дуелунд, Цитаишвили, де Пена, Соль

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский, Бакай

Cтадион: «Calista Hotel Sahasi Belek» (Белек)

30 мин. От обороны играет Брест, но киевляне вновь проникли в штрафную, однако удар Андриевского был заблокирован.

28 мин. Активнее после пропущенного гола заиграли белорусы, вырос и темп матча.

26 мин. Момент! Гордейчук ворвался в штрафную, обыграв Кадири и мощно пробил в ближний угол, после чего Бущан перевел мяч на угловой.

24 мин. Еще была одна потенциально опасная атака киевлян, но Каргбо из пределов штрвфной пробил слабо и неточно.

22 мин. ГОЛ! Первая опасная атака Динамо завершилась взятием ворот! Заблокирован был белорусами удар из-за пределов штрафной, но мяч отскочил к Пиваричу, который с нескольких метров с острого угла низом пробил мимо голкипера.

17 мин. Как-то робко идут вперед киевляне, почти не обостряя игру

15 мин. Опасно! Пропустили киевляне опаснейшую контратаку, Бакай пробивал по воротам уже из пределов штрафной, но кто-то из киевлян блокирует улдар

13 мин. Много борьбі на поле, очень плотно играют беларусы

11 мин. Обе команды никуда не спешат, беларусы при потере мяча большими силами отходят в оборону.

9 мин. Без ворот проходит игра

7 мин. А теперь Нойок попытал счастья ударом со штрафного, направив мяч намного выше и в сторону от ворот.

5 мин. Над стенкой пробил со штрафного Буяльский,после чего мяч пролетел в метре от штанги.

4 мин. Каргбо зацепился за мяч и был сбит в 30 метрах от ворот соперника.

2 мин. Кто-то из киевлян с дальней дистанции пробил по воротам, после чего мяч пролетел выше цели.

1 мин. Есть до боли знакомые лица в составе чемпиона Беларуси. Посмотрим, в какой форме Милевский и Хачериди. Может Артем и не шутил на счет сборной?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 27-го января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и их одноклубники из Бреста. Встреча пройдет в турецком Белеке на первом учебно-тренировочном сборе киевлян, начало в 16.00 по киевскому времени.

Первый тренировочный сбор киевского «Динамо» вышел на финишную прямую. После матчей с брестским «Динамо» и «Кайратом» киевляне отправятся домой для небольшого отдыха. Минувший год стал самым успешным в истории брестского «Динамо», впервые ставшего чемпионом страны. С особым интересом болельщики киевлян будут следить за игрой в составе соперника Артема Милевского и Евгения Хачериди, оставивших свой след в истории команды из столицы Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Брест.