Чемпионат Италии. 21-й тур.

«Наполи» – «Ювентус» – 0:0

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай, Пётр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон

Запас: Антонио Даниэле, Орестис Карнезис, Никола Максимович, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Леандриньо, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано

«Ювентус»: Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин

Запас: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Лука Кокколо, Даниэле Ругани, Дуглас Коста, Адриен Рабьо, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески

Арбитр: Маурицио Мариани

Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия)

16 мин. Инсинье сделал заброс в штрафную Юве, и Кальехон головой пробил несильно в руки Щесны.

15 мин. Роналду от полукружия штрафной Наполи пробил намного выше ворот.

14 мин. Игра идет преимущественно в центре поля в эти минуты.

12 мин. Куадрадо пробил с дальней дистанции, и мяч попал в Руя.

10 мин. Туринцы начинают забирать мяч под контроль.

8 мин. Опасно! После навеса с углового Милик из пределов вратарской головой про

6 мин. Гости контролируют мяч.

3 мин. Руис издали пробил неточно.

2 мин. Перспективная атака Наполи завершилась неточной передачей?

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Предматчевая разминка.

В воскресенье, 26-го января, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущем сезоне «Наполи» был главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Но в новом чемпионате ситуация изменилась. К 21-му туру туринский клуб подошел на первой позиции с четырехочковым преимуществом над ближайшим преследователем, а неаполитанцы осели в середине турнирной таблицы. «Партенопейцы» выдали просто катастрофическую серию: с конца октября прошлого года неаполитанцы одержали всего одну победу. Добыта она была после смены на тренерском мостике «Наполи»: в декабре в отставку был отправлен Карло Анчелотти, а неаполитанский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. Отметим, что последний раз «партенопейцы» обыгрывали «Юве» на своем поле в сентябре 2015-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус».