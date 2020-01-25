Шахтер – Войводина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 25.01.2020 14:48
  • 404 просмотра
  • 0 комментариев
Шахтер – Войводина. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В воскресенье, 26-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Войводина». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Regnum Sports Center», начало в 17:00.

Турецкий Белек в текущее зимнее межсезонье становится своего рода «Меккой» подготовки украинских клубов ко второй части сезона. Вслед за вице-чемпионом, на берега Средиземного моря пожаловал собственной персоной и лидер текущего розыгрыша национального первенства – донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, как и киевляне, начали работу с серии восстановительных занятий, после чего приступили к контрольным встречам, а первым соперником «горняков» стал клуб из середины таблицы польской «Экстраклассы» – познаньский «Лех». Следом за представителем нашего западного соседа, последует сербская «Войводина», которой перед зимней паузой удалось вскарабкаться на третью строчку внутреннего первенства, что выглядит своего рода достижением на фоне восьмой строчки в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Войводиной».

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности