В воскресенье, 26-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Войводина». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Regnum Sports Center», начало в 17:00.

Турецкий Белек в текущее зимнее межсезонье становится своего рода «Меккой» подготовки украинских клубов ко второй части сезона. Вслед за вице-чемпионом, на берега Средиземного моря пожаловал собственной персоной и лидер текущего розыгрыша национального первенства – донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, как и киевляне, начали работу с серии восстановительных занятий, после чего приступили к контрольным встречам, а первым соперником «горняков» стал клуб из середины таблицы польской «Экстраклассы» – познаньский «Лех». Следом за представителем нашего западного соседа, последует сербская «Войводина», которой перед зимней паузой удалось вскарабкаться на третью строчку внутреннего первенства, что выглядит своего рода достижением на фоне восьмой строчки в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Войводиной».