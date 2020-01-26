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Шахтер – Войводина – 0:0. LIVE

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  • 26.01.2020 16:25
  • 5147 просмотров
  • 8 комментариев
Шахтер – Войводина – 0:0. LIVE
© ФК Шахтер

Товарищеский матч.

Шахтер – Войводина – 0:0

Шахтер: Трубин – Сиприано, Хочолава, Муравский, Кирюханцев – Маркос Антонио, Коваленко – Коноплянка, Веллингтон Нем (Дентиньо, 37), Мудрик (Вакула, 37) – Фернандо (Сикан, 37).

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете, Бондаренко, Алан Патрик, Болбат.

Войводина: Роцков – Деветак, Саничанин, Джурич, Стойкович – Дринчич, Топич – Гемович, Бойич, Вукадинович – Мркаич.

Запасные: Тороман, Кокир, Нешкович, Джорджевич, Джуришич, Бьекович, Джуричин, Зукич, Чович, Андрич, Стойсавлевич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. Удалось Антонио перехватить скрытый пас от Мркаича в центр штрафной на Вукадиновича.

41 мин. МОМЕНТ! Хочолава стал адресатом подачи Коноплянки с углового на правом фланге и пробил головой в левый нижний угол! Роцков забрал намертво угрозу в свои руки.

40 мин. Прострел Кирюханцева с правого фланга привел к назначению углового удара.

39 мин. В оффсайд попал Сикан во время очередного прострела Сиприано с левого фланга.

37 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Вместо Фернандо вышел Сикан, Нема заменил Дентиньо, а вместо Мудрика игру продолжит Вакула.

36 мин. ОПАСНО! Нем слишком высоко поднял мяч при исполнении стандарта.

35 мин. Саничанин принял решение сбивать набравшего ход Нема. Сам бразилец и готовится исполнять этот перспективный стандарт.

34 мин. МОМЕНТ! С правого фланга на дальнюю штангу забросил Кирюханцев, однако Фернандо пришлось тянуться к этому мячу, в результате чего удар в падении слету оказался неточен.

33 мин. МОМЕНТ! Подкрученный удар от Коноплянки со стандарта обогнул стенку, однако мяч отправился точно в по центру ворот, что облегчило работу Роцкову.

32 мин. Фернандо был сбит на подступах к чужой штрафной, пока Антонио владел мячом в поисках паса.

30 мин. Запустил мяч высоко над воротами Мркаич ударом от левого угла штрафной.

28 мин. Нем получил мяч на правом фланге центральной зоны, протащил его к штрафной на рывке, после чего крайне неудачно исполнил удар со средней дистанции по навесной траектории.

25 мин. Вновь недопонимание между Кирюханцевым и партнерами по команде. Заброс вперед от Антонио оказался неудачным.

23 мин. Кирюханцев растерялся во время попытки прорваться по правому флангу.

22 мин. МОМЕНТ! Сиприано потерял позицию при подаче с левого фланга на дальнюю штангу, и вполне мог бы Вукадинович завершать атаку ударом, однако испугался возможного столкновения с соперником.

21 мин. Бойич влетел в подкате со спины в ноги Коваленко в центре поля. Арбитр решил не предупреждать игрока номинальных гостей.

19 мин. Хлесткий прострел с левого фланга исполнил Сиприано в центр штрафной, где Мудрик был опережен Саничаниным.

17 мин. В оффсайд поймали Антонио во время попытки Шахтера убежать в контратаку.

16 мин. МОМЕНТ! Саничанин простил дончан за потерю концентрации при подаче углового с левого фланга! Рядом с левой штангой прошел его удар головой.

15 мин. Кирюханцев на угловой отправил мяч после прострела Вукадиновича с правого фланга вдоль вратарской.

14 мин. Не до конца понятный удар от Мркаича со входа в правую половину штрафной. Мог и не спешить серб расставаться с мячом.

13 мин. Мудрик пошел в центре поля в жесткий подкат против Дринчича. Штрафной назначил арбитр.

11 мин. ОПАСНО! Сиприано опередил голкипера на мяче у левой границы чужой штрафной, отыграл на Фернандо, перед которым уже был готов постелиться защитник. Жаль, ворота были пустыми.

9 мин. Мудрик не сумел зацепиться за мяч после передачи Антонио через центральную зону к чужой штрафной.

8 мин. Коноплянка пустился в дриблинг в левой половине штрафной после получения передачи от Сиприано. Евгений был сбит соперниками. Нет пенальти?

5 мин. Без мяча оставили соперников подопечные Каштру, однако в переднюю линию еще не стремятся перейти.

3 мин. Обостряющая передача от Сиприано с левого фланга в центр штрафной не нашла своего адресата.

1 мин. Сербская команда начала игру с длинной передачи в переднюю линию, после чего против Муравского были нарушены правила.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 26-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Войводина». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Regnum Sports Center», начало в 16:30.

Турецкий Белек в текущее зимнее межсезонье становится своего рода «Меккой» подготовки украинских клубов ко второй части сезона. Вслед за вице-чемпионом, на берега Средиземного моря пожаловал собственной персоной и лидер текущего розыгрыша национального первенства – донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, как и киевляне, начали работу с серии восстановительных занятий, после чего приступили к контрольным встречам, а первым соперником «горняков» стал клуб из середины таблицы польской «Экстраклассы» – познаньский «Лех» (1:0). Следом за представителем нашего западного соседа, последует сербская «Войводина», которой перед зимней паузой удалось вскарабкаться на третью строчку внутреннего первенства, что выглядит своего рода достижением на фоне восьмой строчки в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Войводиной».

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    0-7
      0-7, 26.01.2020 17:28
    0
    kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
    Вернется ваша свингер-команда , серна возглавит и все у вас будет супер
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 26.01.2020 17:27
    0
    kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
    Соломон на долго попал. Мне он очень нравится
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    0
    ZAKARPATFAN, 26.01.2020 17:18
    Жаль что на сборах мы не увидим Додо, Майкона и Соломона.
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 26.01.2020 17:18
    +1
    Жаль что на сборах мы не увидим Додо, Майкона и Соломона.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 26.01.2020 17:17
    -4
    electron440v60hz, 26.01.2020 17:14
    ты состав видел? и именно, что не думаешь!!
    Состав веселых Фернандо Педро , вечный состав шухтера
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 17:17
    +1
    0-7, 26.01.2020 17:10
    шухтера возят как детей , удивительно... не думаю
    Ты матч смотришь!? Сомневаюсь
    Не пиз.и тогда, умнее будешь
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 26.01.2020 17:14
    +2
    0-7, 26.01.2020 17:10
    шухтера возят как детей , удивительно... не думаю
    ты состав видел? и именно, что не думаешь!!
    Ссылка
    0-7
      0-7, 26.01.2020 17:10
    -4
    шухтера возят как детей , удивительно... не думаю
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 26.01.2020 17:14
    +2
    0-7, 26.01.2020 17:10
    шухтера возят как детей , удивительно... не думаю
    ты состав видел? и именно, что не думаешь!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.01.2020 17:18
    +1
    Жаль что на сборах мы не увидим Додо, Майкона и Соломона.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 26.01.2020 17:17
    +1
    0-7, 26.01.2020 17:10
    шухтера возят как детей , удивительно... не думаю
    Ты матч смотришь!? Сомневаюсь
    Не пиз.и тогда, умнее будешь
    Ссылка
    0-7
      0-7, 26.01.2020 17:28
    0
    kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
    Вернется ваша свингер-команда , серна возглавит и все у вас будет супер
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 26.01.2020 17:27
    0
    kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
    Соломон на долго попал. Мне он очень нравится
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 26.01.2020 17:21
    0
    ZAKARPATFAN, 26.01.2020 17:18
    Жаль что на сборах мы не увидим Додо, Майкона и Соломона.
    Так це тільки на перших зборах.А попереду ще збори другі,в лютому.До того часу мають повернутися!
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