Товарищеский матч.



Шахтер – Войводина – 0:0



Шахтер: Трубин – Сиприано, Хочолава, Муравский, Кирюханцев – Маркос Антонио, Коваленко – Коноплянка, Веллингтон Нем (Дентиньо, 37), Мудрик (Вакула, 37) – Фернандо (Сикан, 37).



Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете, Бондаренко, Алан Патрик, Болбат.

Войводина: Роцков – Деветак, Саничанин, Джурич, Стойкович – Дринчич, Топич – Гемович, Бойич, Вукадинович – Мркаич.



Запасные: Тороман, Кокир, Нешкович, Джорджевич, Джуришич, Бьекович, Джуричин, Зукич, Чович, Андрич, Стойсавлевич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция)



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Удалось Антонио перехватить скрытый пас от Мркаича в центр штрафной на Вукадиновича.



41 мин. МОМЕНТ! Хочолава стал адресатом подачи Коноплянки с углового на правом фланге и пробил головой в левый нижний угол! Роцков забрал намертво угрозу в свои руки.



40 мин. Прострел Кирюханцева с правого фланга привел к назначению углового удара.



39 мин. В оффсайд попал Сикан во время очередного прострела Сиприано с левого фланга.



37 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Вместо Фернандо вышел Сикан, Нема заменил Дентиньо, а вместо Мудрика игру продолжит Вакула.



36 мин. ОПАСНО! Нем слишком высоко поднял мяч при исполнении стандарта.



35 мин. Саничанин принял решение сбивать набравшего ход Нема. Сам бразилец и готовится исполнять этот перспективный стандарт.



34 мин. МОМЕНТ! С правого фланга на дальнюю штангу забросил Кирюханцев, однако Фернандо пришлось тянуться к этому мячу, в результате чего удар в падении слету оказался неточен.



33 мин. МОМЕНТ! Подкрученный удар от Коноплянки со стандарта обогнул стенку, однако мяч отправился точно в по центру ворот, что облегчило работу Роцкову.



32 мин. Фернандо был сбит на подступах к чужой штрафной, пока Антонио владел мячом в поисках паса.



30 мин. Запустил мяч высоко над воротами Мркаич ударом от левого угла штрафной.



28 мин. Нем получил мяч на правом фланге центральной зоны, протащил его к штрафной на рывке, после чего крайне неудачно исполнил удар со средней дистанции по навесной траектории.



25 мин. Вновь недопонимание между Кирюханцевым и партнерами по команде. Заброс вперед от Антонио оказался неудачным.



23 мин. Кирюханцев растерялся во время попытки прорваться по правому флангу.



22 мин. МОМЕНТ! Сиприано потерял позицию при подаче с левого фланга на дальнюю штангу, и вполне мог бы Вукадинович завершать атаку ударом, однако испугался возможного столкновения с соперником.



21 мин. Бойич влетел в подкате со спины в ноги Коваленко в центре поля. Арбитр решил не предупреждать игрока номинальных гостей.



19 мин. Хлесткий прострел с левого фланга исполнил Сиприано в центр штрафной, где Мудрик был опережен Саничаниным.



17 мин. В оффсайд поймали Антонио во время попытки Шахтера убежать в контратаку.



16 мин. МОМЕНТ! Саничанин простил дончан за потерю концентрации при подаче углового с левого фланга! Рядом с левой штангой прошел его удар головой.



15 мин. Кирюханцев на угловой отправил мяч после прострела Вукадиновича с правого фланга вдоль вратарской.



14 мин. Не до конца понятный удар от Мркаича со входа в правую половину штрафной. Мог и не спешить серб расставаться с мячом.



13 мин. Мудрик пошел в центре поля в жесткий подкат против Дринчича. Штрафной назначил арбитр.



11 мин. ОПАСНО! Сиприано опередил голкипера на мяче у левой границы чужой штрафной, отыграл на Фернандо, перед которым уже был готов постелиться защитник. Жаль, ворота были пустыми.



9 мин. Мудрик не сумел зацепиться за мяч после передачи Антонио через центральную зону к чужой штрафной.



8 мин. Коноплянка пустился в дриблинг в левой половине штрафной после получения передачи от Сиприано. Евгений был сбит соперниками. Нет пенальти?



5 мин. Без мяча оставили соперников подопечные Каштру, однако в переднюю линию еще не стремятся перейти.



3 мин. Обостряющая передача от Сиприано с левого фланга в центр штрафной не нашла своего адресата.



1 мин. Сербская команда начала игру с длинной передачи в переднюю линию, после чего против Муравского были нарушены правила.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В воскресенье, 26-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сербская «Войводина». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Regnum Sports Center», начало в 16:30.

Турецкий Белек в текущее зимнее межсезонье становится своего рода «Меккой» подготовки украинских клубов ко второй части сезона. Вслед за вице-чемпионом, на берега Средиземного моря пожаловал собственной персоной и лидер текущего розыгрыша национального первенства – донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру, как и киевляне, начали работу с серии восстановительных занятий, после чего приступили к контрольным встречам, а первым соперником «горняков» стал клуб из середины таблицы польской «Экстраклассы» – познаньский «Лех» (1:0). Следом за представителем нашего западного соседа, последует сербская «Войводина», которой перед зимней паузой удалось вскарабкаться на третью строчку внутреннего первенства, что выглядит своего рода достижением на фоне восьмой строчки в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Войводиной».