Товарищеские матчи. Лех - Шахтер, Лодзь - Ворскла- 3:3, Пяст - Заря - 0:0

В субботу, 25 января, украинские футбольные клубы проведут очередные товарищеские матчи. Пройдут 3 матча между украинскими и польскими командами.
14:30. Ворскла Полтава - Лодзь Польша 3:3
15:00. Заря Луганск - Пяст Польша 0:0
16:00. Шахтер Донецк - Лех Польша 1:0
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Источник — Sport.ua
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