23-й тур
Гент
2:1
Генк
'81   ТВ-трансляция: 

Гент – Генк – 2:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура чемпионата Бельгии

  • 25.01.2020 21:28
  • 5463 просмотра
  • 1 комментарий
Гент – Генк – 2:1. LIVE
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Чемпионат Бельгии. 23-й тур.
 
«Гент» – «Генк» – 2:1

 Мохаммади (45), Безус (52) - Бонгонда (16).

 Бонгонда (23).
 
«Гент»: Камински – Нгадё-Нгаджюи, Мохаммади, Пластун, Овусу, Кастро-Монтес - Одиджа-Офоэ, Безус (Ньянгбо, 66), Кумс – Дэвид, Депуатр.
Запасные: Косеманс, Лустиг, Чакветадзе, Ньянгбо, Квилитая, Марре, Асаре.
 
«Генк»: Куке – Девест, Уронен, Мюле, Куэста – Берге, Торстведт (Мёллер Дели, 62), Воутерс (Грошовский, 46) – Ито, Онуачу, Бонгонда.
Запасные: Бастианс, Лукуми, Мёллер Дели, де Норре, Пейнтсил, Грошовский, Одей, Лимбомбе.
 
Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).
 
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

80 мин. Грошовский подал угловой справа - мяч выбит. Еще один корнер справа - с таким же результатом.

77 мин. Эххххх! Одиджа-Офоэ оказался с мячом у угла вратарской, но споткнулся и пробил очень неточно!

75 мин. Дэвид оказался в офсайде.

74 мин. Угловой хозяев слева - защитник выбил мяч головой. Кумс в касание добивал - по трибунам.

73 мин. Грошовский подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.

71 мин. Одиджа-Офоэ пробил с ходу из-за пределов штрафной - кипер со второй попытки накрыл мяч!

70 мин. На данный момент владение мячом - 57:43% в пользу Гента. По ударам хозяева также лидируют - 14:7.

67 мин. Еще один незасчитанный гол! Хозяева подали угловой справа, и мяч после удара головой угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ! Дэвид подхватил мяч и пробил в ближний угол! Однако после просмотра видеоповтора арбитр удостоверился, что футболист подыграл себе рукой, останавливая мяч!

 66 мин. Безус не сможет продолжить игру - вместо него вышел Ньянгбо.

64 мин. Безусу оказывают помощь: ногу свело.

 62 мин. Чисто норвежская замена у гостей: вместо Торстведта вышел Мёллер Дели.

59 мин. Активнее заиграл Генк, хозяева отошли в оборону.

56 мин. Моментище! Навес гостей справа, скидка - и Девест бил с лёта с угла вратарской, но угодил в плечо голкиперу! Онуачу в касание добивал - рядом с ближней штангой!

55 мин. После подачи слева Кастро-Монтес в касание бил из пределов штрафной - над перекладиной!

  53 мин. ГОООООООЛ! Чисто украинским он получился! Пластун пробил от линии штрафной, но угодил в соперника. Мяч отскочил к Безусу, а тот в касание пробил в дальнюю девятку!

51 мин. Эхххх... После подачи слева мяч выбили на Безуса. Тот бил от линии штрафной - над ближней девяткой!

48 мин. Гости разыграли угловой справа.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 46 мин. В составе гостей вместо Воутерса игру продолжит Грошовский.

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

  45 мин. ГОООООООЛ! Дэвид прострелил слева на противоположный край штрафной. Все пролетели мимо мяча, но Мохаммади остался. И в касание пробил под ближнюю штангу!

43 мин. Ухххх! После прострела справа Ито в касание пробил низом - Камински в прыжке накрыл мяч!

40 мин. Одиджа-Офоэ подал угловой справа - мяч выбит.

37 мин. На данный момен владение мячом - 60:40% в пользу Гента. Фолят чаще гости - 3:9.

35 мин. Мохаммади пробил от линии штрафной - кипер поймал мяч.

33 мин. Ито навесил справа, но Онуачу в борьбе за мяч сфолил.

31 мин. Кумс забил гол ударом издали, но взятие ворот не засчитано - Дэвид находился в офсайде и явно перекрывал обзор голкиперу.
 
28 мин. Сперва оказывали помощь Кумсу, и сразу же проблемы обнаружились у Воутреса, снова врачи на поле.

25 мин. Эххххх! Депуатрил с острого угла - мимо дальней девятки!

 23 мин. Бонгонда наказан за грубый подкат на фланге.

22 мин. Момент! Гости перехватили мяч на подступах к штрафной, Торстведт бил из полукружия в ближний угол - Камински со второй попытки накрыл мяч!

19 мин. Опасно! Одиджа-Офоэ подал угловой слева, Кумс с лёта пробил под ближнюю штангу - вратарь в красивом прыжке поймал мяч!

 16 мин. ГОООООООЛ! Очередной прорыв Ито справа, в штрафной он обыграл двоих и прострелил. Кумс, вернувшийся на помощь защитникам, прервал подачу, но получился пас на Бонгонду. Тот оказался один перед воротами, развернулся и в касание пробил мимо голкипера!

15 мин. Ито справа ворвался в штрафную и пробил - выше ворот.

14 мин. Мохаммади со штрафного справа перебросил стенку, но кипер уверенно поймал мяч.

13 мин. Одиджа-Офоэ подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.

11 мин. Кумс еще раз пробил из пределов штрафной - небольшой рикошет не помешал голкиперу накрыть мяч.

8 мин. Безус запустил в штрафную Кумса, тот с ходу пробил - в сетку с внешней стороны!

5 мин. После подачи слева Нгадё-Нгаджюи пробил головой - в руки вратарю.

3 мин. Дэвид слева ворвался в штрафную, но выпустил мяч за линию ворот.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.

Предматчевая разминка:


Стадион готов к матчу:
 
В субботу, 25-го января, состоится матч 23-го тура Лиги Жюпилер, в котором «Гент» примет «Генк». Матч пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало – в 21:30 по киевскому времени.
 
Обе команды находятся в лидирующей шестерке, однако «Гент» опережает «Генк» на 8 очков. И победа нужнее гостям. Однако в плей-офф, куда почти наверняка пробьются «буйволы», командам зачислят половину баллов, заработанных в регулярном чемпионате. Так что вряд ли хозяева намерены делиться очками!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Генк».

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 25.01.2020 22:44
    +1
    ... а народу як на дербі Олімпік-Орендуполь ....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.01.2020 22:44
    +1
    ... а народу як на дербі Олімпік-Орендуполь ....
    Ссылка
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