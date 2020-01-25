Чемпионат Бельгии. 23-й тур.

«Гент» – «Генк» – 2:1



Мохаммади (45), Безус (52) - Бонгонда (16).



Бонгонда (23). Мохаммади (45), Безус (52) - Бонгонда (16).Бонгонда (23).

«Гент»: Камински – Нгадё-Нгаджюи, Мохаммади, Пластун, Овусу, Кастро-Монтес - Одиджа-Офоэ, Безус (Ньянгбо, 66), Кумс – Дэвид, Депуатр.

Запасные: Косеманс, Лустиг, Чакветадзе, Ньянгбо, Квилитая, Марре, Асаре.

«Генк»: Куке – Девест, Уронен, Мюле, Куэста – Берге, Торстведт (Мёллер Дели, 62), Воутерс (Грошовский, 46) – Ито, Онуачу, Бонгонда.

Запасные: Бастианс, Лукуми, Мёллер Дели, де Норре, Пейнтсил, Грошовский, Одей, Лимбомбе.

Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).



80 мин. Грошовский подал угловой справа - мяч выбит. Еще один корнер справа - с таким же результатом.



77 мин. Эххххх! Одиджа-Офоэ оказался с мячом у угла вратарской, но споткнулся и пробил очень неточно!



75 мин. Дэвид оказался в офсайде.



74 мин. Угловой хозяев слева - защитник выбил мяч головой. Кумс в касание добивал - по трибунам.



73 мин. Грошовский подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.



71 мин. Одиджа-Офоэ пробил с ходу из-за пределов штрафной - кипер со второй попытки накрыл мяч!



70 мин. На данный момент владение мячом - 57:43% в пользу Гента. По ударам хозяева также лидируют - 14:7.



67 мин. Еще один незасчитанный гол! Хозяева подали угловой справа, и мяч после удара головой угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ! Дэвид подхватил мяч и пробил в ближний угол! Однако после просмотра видеоповтора арбитр удостоверился, что футболист подыграл себе рукой, останавливая мяч!



66 мин. Безус не сможет продолжить игру - вместо него вышел Ньянгбо.



64 мин. Безусу оказывают помощь: ногу свело.



62 мин. Чисто норвежская замена у гостей: вместо Торстведта вышел Мёллер Дели.



59 мин. Активнее заиграл Генк, хозяева отошли в оборону.



56 мин. Моментище! Навес гостей справа, скидка - и Девест бил с лёта с угла вратарской, но угодил в плечо голкиперу! Онуачу в касание добивал - рядом с ближней штангой!



55 мин. После подачи слева Кастро-Монтес в касание бил из пределов штрафной - над перекладиной!



53 мин. ГОООООООЛ! Чисто украинским он получился! Пластун пробил от линии штрафной, но угодил в соперника. Мяч отскочил к Безусу, а тот в касание пробил в дальнюю девятку!



51 мин. Эхххх... После подачи слева мяч выбили на Безуса. Тот бил от линии штрафной - над ближней девяткой!



48 мин. Гости разыграли угловой справа.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



46 мин. В составе гостей вместо Воутерса игру продолжит Грошовский.



45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. ГОООООООЛ! Дэвид прострелил слева на противоположный край штрафной. Все пролетели мимо мяча, но Мохаммади остался. И в касание пробил под ближнюю штангу!



43 мин. Ухххх! После прострела справа Ито в касание пробил низом - Камински в прыжке накрыл мяч!



40 мин. Одиджа-Офоэ подал угловой справа - мяч выбит.



37 мин. На данный момен владение мячом - 60:40% в пользу Гента. Фолят чаще гости - 3:9.



35 мин. Мохаммади пробил от линии штрафной - кипер поймал мяч.



33 мин. Ито навесил справа, но Онуачу в борьбе за мяч сфолил.



31 мин. Кумс забил гол ударом издали, но взятие ворот не засчитано - Дэвид находился в офсайде и явно перекрывал обзор голкиперу.



28 мин. Сперва оказывали помощь Кумсу, и сразу же проблемы обнаружились у Воутреса, снова врачи на поле.



25 мин. Эххххх! Депуатрил с острого угла - мимо дальней девятки!



23 мин. Бонгонда наказан за грубый подкат на фланге.



22 мин. Момент! Гости перехватили мяч на подступах к штрафной, Торстведт бил из полукружия в ближний угол - Камински со второй попытки накрыл мяч!



19 мин. Опасно! Одиджа-Офоэ подал угловой слева, Кумс с лёта пробил под ближнюю штангу - вратарь в красивом прыжке поймал мяч!



16 мин. ГОООООООЛ! Очередной прорыв Ито справа, в штрафной он обыграл двоих и прострелил. Кумс, вернувшийся на помощь защитникам, прервал подачу, но получился пас на Бонгонду. Тот оказался один перед воротами, развернулся и в касание пробил мимо голкипера!



15 мин. Ито справа ворвался в штрафную и пробил - выше ворот.



14 мин. Мохаммади со штрафного справа перебросил стенку, но кипер уверенно поймал мяч.



13 мин. Одиджа-Офоэ подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.



11 мин. Кумс еще раз пробил из пределов штрафной - небольшой рикошет не помешал голкиперу накрыть мяч.



8 мин. Безус запустил в штрафную Кумса, тот с ходу пробил - в сетку с внешней стороны!



5 мин. После подачи слева Нгадё-Нгаджюи пробил головой - в руки вратарю.



3 мин. Дэвид слева ворвался в штрафную, но выпустил мяч за линию ворот.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.



Предматчевая разминка:





Стадион готов к матчу:

Эрик Ламбрехтс (Бельгия).Грошовский подал угловой справа - мяч выбит. Еще один корнер справа - с таким же результатом.Одиджа-Офоэ оказался с мячом у угла вратарской, но споткнулся и пробил очень неточно!Дэвид оказался в офсайде.Угловой хозяев слева - защитник выбил мяч головой. Кумс в касание добивал - по трибунам.Грошовский подал угловой слева - защитник выбил мяч головой.Одиджа-Офоэ пробил с ходу из-за пределов штрафной - кипер со второй попытки накрыл мяч!На данный момент владение мячом - 57:43% в пользу Гента. По ударам хозяева также лидируют - 14:7.Хозяева подали угловой справа, и мяч после удара головой угодил в ПЕРЕКЛАДИНУ! Дэвид подхватил мяч и пробил в ближний угол! Однако после просмотра видеоповтора арбитр удостоверился, что футболист подыграл себе рукой, останавливая мяч!Безус не сможет продолжить игру - вместо него вышел Ньянгбо.Безусу оказывают помощь: ногу свело.Чисто норвежскаяу гостей: вместо Торстведта вышел Мёллер Дели.Активнее заиграл Генк, хозяева отошли в оборону.Навес гостей справа, скидка - и Девест бил с лёта с угла вратарской, но угодил в плечо голкиперу! Онуачу в касание добивал - рядом с ближней штангой!После подачи слева Кастро-Монтес в касание бил из пределов штрафной - над перекладиной!Чисто украинским он получился! Пластун пробил от линии штрафной, но угодил в соперника. Мяч отскочил к Безусу, а тот в касание пробил в дальнюю девятку!После подачи слева мяч выбили на Безуса. Тот бил от линии штрафной - над ближней девяткой!Гости разыграли угловой справа.В составе гостей вместо Воутерса игру продолжит Грошовский.Дэвид прострелил слева на противоположный край штрафной. Все пролетели мимо мяча, но Мохаммади остался. И в касание пробил под ближнюю штангу!После прострела справа Ито в касание пробил низом - Камински в прыжке накрыл мяч!Одиджа-Офоэ подал угловой справа - мяч выбит.На данный момен владение мячом - 60:40% в пользу Гента. Фолят чаще гости - 3:9.Мохаммади пробил от линии штрафной - кипер поймал мяч.Ито навесил справа, но Онуачу в борьбе за мяч сфолил.Кумс забил гол ударом издали, но взятие ворот не засчитано - Дэвид находился в офсайде и явно перекрывал обзор голкиперу.Сперва оказывали помощь Кумсу, и сразу же проблемы обнаружились у Воутреса, снова врачи на поле.ил с острого угла - мимо дальней девятки!Бонгонда наказан за грубый подкат на фланге.Гости перехватили мяч на подступах к штрафной, Торстведт бил из полукружия в ближний угол - Камински со второй попытки накрыл мяч!Одиджа-Офоэ подал угловой слева, Кумс с лёта пробил под ближнюю штангу - вратарь в красивом прыжке поймал мяч!Очередной прорыв Ито справа, в штрафной он обыграл двоих и прострелил. Кумс, вернувшийся на помощь защитникам, прервал подачу, но получился пас на Бонгонду. Тот оказался один перед воротами, развернулся и в касание пробил мимо голкипера!Ито справа ворвался в штрафную и пробил - выше ворот.Мохаммади со штрафного справа перебросил стенку, но кипер уверенно поймал мяч.Одиджа-Офоэ подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.Кумс еще раз пробил из пределов штрафной - небольшой рикошет не помешал голкиперу накрыть мяч.Безус запустил в штрафную Кумса, тот с ходу пробил - в сетку с внешней стороны!После подачи слева Нгадё-Нгаджюи пробил головой - в руки вратарю.Дэвид слева ворвался в штрафную, но выпустил мяч за линию ворот.Хозяева - в синем, гости - в белом.Предматчевая разминка:Стадион готов к матчу:

В субботу, 25-го января, состоится матч 23-го тура Лиги Жюпилер, в котором «Гент» примет «Генк». Матч пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало – в 21:30 по киевскому времени.

Обе команды находятся в лидирующей шестерке, однако «Гент» опережает «Генк» на 8 очков. И победа нужнее гостям. Однако в плей-офф, куда почти наверняка пробьются «буйволы», командам зачислят половину баллов, заработанных в регулярном чемпионате. Так что вряд ли хозяева намерены делиться очками!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Генк».