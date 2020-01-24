В субботу, 25-го января, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на сборе в Турции, а соперником «горняков» станет польский «Лех». Встреча пройдет в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вторую часть сезона команда Луиша Каштру начнет 20-го февраля первым матчем с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. На первом учебно-тренировочном сборе «Шахтер» запланировал четыре спарринга. В субботу «горняки» померяются силами с «Лехом» из Познани, который в текущем розыгрыше польской Экстраклассы занимает пятую позицию.

Тете, полузащитник «Шахтера»:

«Все отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи. Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом. Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением «Бенфики» займемся позже».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Лех».