Шахтер Донецк
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Лех
25.01.2020 16:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Лех. Текстовая трансляция матча

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  • 24.01.2020 14:26
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Шахтер – Лех. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В субботу, 25-го января, донецкий «Шахтер» проведет первый спарринг на сборе в Турции, а соперником «горняков» станет польский «Лех». Встреча пройдет в Белеке и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вторую часть сезона команда Луиша Каштру начнет 20-го февраля первым матчем с «Бенфикой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. На первом учебно-тренировочном сборе «Шахтер» запланировал четыре спарринга. В субботу «горняки» померяются силами с «Лехом» из Познани, который в текущем розыгрыше польской Экстраклассы занимает пятую позицию.

Тете, полузащитник «Шахтера»:

«Все отлично! Работаем очень усердно и уже думаем о чемпионате Украины и Лиге Европы. Впереди важные матчи. Стиль нашей команды именно таков: много времени проводим с мячом, стараемся больше атаковать. И сейчас, как всегда, выполняем все упражнения с мячом. Пока оттачиваем нашу модель игры, прессинг на половине поля соперника, удержание мяча, оборону и атаку, то есть базовые аспекты. Изучением «Бенфики» займемся позже».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Лех».

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Источник — Sport.ua

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