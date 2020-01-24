СВИТОЛИНА – Возняцки: «Никогда не забуду наши бесконечные розыгрыши»

«Какая потрясающая карьера, каждая маленькая девочка мечтает об этом! Поздравления каждому человеку на этой фотографии за невероятные усилия и преданность!

П.С. Никогда не забуду наши бесконечные розыгрыши», – написала Свитолина в твиттере.

Отметим, что Свитолина и Возняцки пять раз пересекались в рамках очных встреч, украинка выиграла четыре поединка.