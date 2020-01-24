СВИТОЛИНА – Возняцки: «Никогда не забуду наши бесконечные розыгрыши»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выразила дань уважения экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки, которая была вынуждена завершить карьеру в возрасте 29 лет из-за болезни.
«Какая потрясающая карьера, каждая маленькая девочка мечтает об этом! Поздравления каждому человеку на этой фотографии за невероятные усилия и преданность!
П.С. Никогда не забуду наши бесконечные розыгрыши», – написала Свитолина в твиттере.
Отметим, что Свитолина и Возняцки пять раз пересекались в рамках очных встреч, украинка выиграла четыре поединка.
What an amazing career, every little girl would dream about!!! Congratulations to every person on this picture for incredible effort and dedication!!! P.S. I will not miss our endless rallies 😁 @CaroWozniacki pic.twitter.com/ztcpyuDavh— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 24, 2020
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Источник — Twitter
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