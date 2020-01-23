ВИДЕО. Как Надаль успокаивал плачущего мальчика в Мельбурне

Рафа уже прошел два круга турнира, а в 3-м встретится с Пабло Карреньо Бустой

  • 23.01.2020 17:37
  • 1110 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Надаль успокаивал плачущего мальчика в Мельбурне
© Twitter. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open 2020 в Мельбурне.
 
Судя по всему, ребенок был напуган из-за большой толпы рядом с ним. Испанец вытащил его из фан-зоны, подписал автограф и успокоил юного болельщика.
 
Надаль уже прошел два круга турнира, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.
 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 18:35
    0
    Сегодня надаль девочку успокаивал, в которую мячом попал
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 18:32
    0
    А это разве не на US опен было?
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 18:35
    0
    Сегодня надаль девочку успокаивал, в которую мячом попал
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 23.01.2020 18:32
    0
    А это разве не на US опен было?
    Ссылка
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