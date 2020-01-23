ВИДЕО. Как Надаль успокаивал плачущего мальчика в Мельбурне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open 2020 в Мельбурне.
Судя по всему, ребенок был напуган из-за большой толпы рядом с ним. Испанец вытащил его из фан-зоны, подписал автограф и успокоил юного болельщика.
Надаль уже прошел два круга турнира, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.
Can confirm. Rafa is great with the kids ❤️#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/43YXmBbaGe— US Open Tennis (@usopen) January 23, 2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.