ВИДЕО. Как Надаль успокаивал плачущего мальчика в Мельбурне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успокоил плачущего мальчика на Australian Open 2020 в Мельбурне.

Судя по всему, ребенок был напуган из-за большой толпы рядом с ним. Испанец вытащил его из фан-зоны, подписал автограф и успокоил юного болельщика.

Надаль уже прошел два круга турнира, а в третьем встретится с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

Can confirm. Rafa is great with the kids ❤️#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/43YXmBbaGe