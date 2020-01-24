Динамо Киев
0:0
Хайдук Сплит
'46

Динамо – Хайдук – 0:0. LIVE

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  • 24.01.2020 16:56
  • 8494 просмотра
  • 41 комментарий
Динамо – Хайдук – 0:0. LIVE
© fcdynamo.kiev.ua

Товарищеский матч.

Динамо – Хайдук – 0:0

 Бассель, 18, Вучур, 33

На 20-й минуте Мийо Цакаташ не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили – Русин.

Запасные: Сирота, Кадар, Пиварич, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Дуэлунд, Караваев, Кадири, Соль, Каргбо.

Хайдук: Посавец – Радич, Исмаили, Вучур, Юранович – Хамза, Цакаташ, Бассель, Эдуок – Яколиш, Крекович.

Запасные: Блажевич, Неясмич, Делич, Благаич,  Юрич, Дольчек, Чолина, Тахирай, Деллова, Теклич.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

46 мин. ЗАМЕНЫ У ХАЙДУКА. да Силва и Тахирай вышли на поле вместо Яколиш и Крекович, соответственно.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

42 мин. Веером развернулась атака киевлян с правого фланга на противоположную половину поля, однако навес Миколенко в адрес Де Пены застал уругвайца в оффсайде.

40 мин. МОМЕНТ! Цитаишвили похоронил отличную возможность для забитого гола, не сумев протолкнуть мяч в сетку после прострельного паса Миколенко с левого фланга!

37 мин. В оффсайде находился Де Пена в момент с передачей ко входу в чужую штрафную, так что дальнейший удар в его исполнении особого смысла уже не имел.

36 мин. Тут уже, Попов успел вернуться в оборону, и перехватить обостряющий пас с левого фланга на Крековича.

35 мин. МОМЕНТ! Попов завершал ударом головой подачу Де Пены со штрафного на левом фланге! Вплотную к левой штанге прошел мяч!

 33 мин. Заметно было, что Русин убегал от Вучура по левому флангу атаки. Назария пришлось сопернику срочно останавливать. Желтая.

30 мин. Цитаишвили неудачной подачей с правого фланга отправил мяч над перекладиной чужих ворот.

28 мин. МОМЕНТ! Крекович выиграл позицию у Попова при передаче низом с правого фланга, и пробил вторым касанием со смертельно близкой дистанции! Над воротами!

27 мин. МОМЕНТ! Отскок был за Сидорчуком! Сергей сходу пробил низом, но направил мяч точно по центру ворот, где и стоял голкипер.

26 мин. Русин набрал ход в контратаке, отыграл на правый фланг в адрес Кендзеры, но прострел поляка был перехвачен.

24 мин. Прямым ударом со стандарта Эдуок проверил на прочность стенку из футболистов украинской команды. Выстояло укрепление!

23 мин. Фолят киевляне у своих владений. Хамза был сбит с ног.

20 мин. БУЩАН ВЗЯЛ ПИЖОНСКИЙ УДАР ОТ ЦАКАТАША ПО ЦЕНТРУ ВОРОТ!

19 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шабанов неосторожным подкатом снес с ног Крековича на правом фланге штрафной киевлян.

18 мин. Потасовка! Де Пена что-то не поделил с Басселем. Желтая для игрока хорватской команды за неспортивный фол.

16 мин. Цитаишвили раскачал левый фланг обороны соперника, однако последовавший прострел в его исполнении был перехвачен.

15 мин. Русин старался грудью сбросить мяч на набиравшего ход через центр поля Шапаренко, однако Исмаили вовремя вырвался вперед.

13 мин. Кендзера пошел в отбор на чужой половине поля, но не заметил, как в пылу борьбы нарушил правила.

11 мин. Николая увели за пределы поля.

11 мин. На газоне Шапаренко. Врачи около него. Ждем вердикт..

9 мин. Вынос Бущана наудачу к чужой штрафной успехом не увенчался.

7 мин. Динамо перешло в наступление, однако не может довести дело до чужой штрафной.

5 мин. Штрафной для хорватской команды на левом фланге.

3 мин. Киевлян серьезно поджали на первых минутах. Коллектив Михайличенко не может зацепиться за мяч.

2 мин. Хамза прошел по левому флангу, однако не смог точно прострелить в штрафную практически от лицевой.

1 мин. ОПАСНО! Бущан не собрался от стартового свистка, и чуть было не попал мячом в Яколиша во время выноса из вратарской!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 24-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и хорватский «Хайдук». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины продолжает набирать форму на тренировочном сборе на побережье Средиземного моря. Следующий соперник подопечных Алексея Михайличенко – «бронзовый» призер прошлого розыгрыша, а в нынешних реалиях – вторая команда хорватской Первой лиги, «Хайдук» из города Сплит. Четвертый матч для «бело-синих» на текущем этапе сборов. Однако станет ли он победным? И какую тактику решит опробовать тренерский штаб?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Хайдуком».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Evil
      Evil, 24.01.2020 18:02
    -1
    Forever_young_13, 24.01.2020 18:01
    Хер Лаэда воскресла из голубого пепла
    ну хз что у тебя там воскресает после литра стекломоя за гаражами я никуда и не пропадал.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 24.01.2020 18:01
    0
    serge_kr, 24.01.2020 17:44
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    Не смотри , скотина
    Ссылка
    Evil
      Evil, 24.01.2020 18:01
    -1
    AK_228, 24.01.2020 18:00
    не выдержала, чепушила лаедовская
    так ты ж жить без меня не можешь
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 18:01
    0
    Evil, 24.01.2020 17:58
    какой форевка дебилятко я епу
    Хер Лаэда воскресла из голубого пепла
    Ссылка
    Evil
      Evil, 24.01.2020 18:00
    -1
    AK_228, 24.01.2020 17:32
    лаеда, не шуми
    вижу ты прям соскучился за мной да макакий с окружной харькова?
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 18:00
    -1
    Evil, 24.01.2020 17:58
    какой форевка дебилятко я епу
    Он же из данецка. Там только конче..ые люди остались.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 18:00
    -1
    не выдержала, чепушила лаедовская
    Ссылка
    Evil
      Evil, 24.01.2020 17:58
    -1
    какой форевка дебилятко я епу
    Ссылка
    Evil
      Evil, 24.01.2020 17:58
    -1
    Ты всерьез думаешь что если мне влом отвечать на твои пидараSтические посты и твоих пидараSтических друзей типа акакия то меня забанили?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:57
    -2
    Miro Basyuk, 24.01.2020 17:51
    дуже слабко виглядає Динамо,колись в кращі роки вже би громили Хайдук 3-0.Ну такий рівень зараз киян( і нашого чемпіонату.P.s Forever_young_13 кон чен ий) як взагалі вам не гидко з ним переписуватись?
    Дятел. С каких это пор чемпионат Украины равняется по Дрысне. Дрысномо - никто и ничего из себя не представляет, от него осталось только вывеска, ржавые совковые кубки, да вымпела которыми давно нужно подтереть попу
    Ссылка
    Miro Basyuk
    online
      Miro Basyuk, 24.01.2020 17:51
    0
    дуже слабко виглядає Динамо,колись в кращі роки вже би громили Хайдук 3-0.Ну такий рівень зараз киян( і нашого чемпіонату.P.s Forever_young_13 кон чен ий) як взагалі вам не гидко з ним переписуватись?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 17:49
    -2
    serge_kr, 24.01.2020 17:44
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    серьезно?!
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 24.01.2020 17:49
    0
    Не, раз дырявым лягавым так везет - выиграют сегодня. Фурда открылась. Ну да ладно. Главное, в чемпе загнать промосковское энкавэдэ за сыни хмары. Ну, на четвертое место
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:48
    -2
    serge_kr, 24.01.2020 17:44
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    Мусорня уже должна была глотнуть три банки - Хайдуку пока не фартит
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 17:44
    +2
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:43
    +1
    AK_228, 24.01.2020 17:37
    сын Силома, из колена Иудина
    Окей
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:42
    -3
    AK_228, 24.01.2020 17:38
    а этот психопат тогда кто?!
    Какой-то голубой, никому не нужный обсосок
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:40
    +1
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:36
    Дед на фаллоимитатор одет Мужик должен быть умным. Женщины очень мало обращают внимание на лицо (ну кроме тебя педика ) а в основном на интеллект. Это тёлка должна беспокоиться за лицо, потому как от него зависит в основном выбор мужика. Ну если ты старый пердун не знаешь этого, то тебе нужно поставить диагноз: алкогольный делириум
    Скажи просто белая горячка. или еще проще белочка. Ты с этим состоянием знаком не понаслышке
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 24.01.2020 17:38
    +4
    Хайдук то посильнее Мальме будет, а если б с Гертой спарринг провели, какой был бы счет?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 17:38
    -1
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:37
    Лаэду забанили - псинха отдыхает, ковыряясь в носу и попе
    а этот психопат тогда кто?!
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 24.01.2020 17:38
    +4
    Хайдук то посильнее Мальме будет, а если б с Гертой спарринг провели, какой был бы счет?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.01.2020 16:34
    +3
    Вот по этому матчу уже можно о чем-то судить будет.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 24.01.2020 17:44
    +2
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 16:46
    +2
    Forever_young_13, 24.01.2020 16:44
    Я -ж не сепаратист, у меня даже оружия нет Я обычный. мирный житель донецкой области. Хотя кому я пишу? Там же интеллект и не ночевал
    Если бы у тебя было оружие, ты бы был террористом, а так- обычный, мелкий никому не нужный сепарюга, кусок говна из дэнэрэ
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 16:32
    +2
    Forever_young_13, 24.01.2020 16:29
    ФК Допинг против Шмурдюк Сплит
    Разве кроты донецкие сегодня играют? Наркоманы хреновы
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:43
    +1
    AK_228, 24.01.2020 17:37
    сын Силома, из колена Иудина
    Окей
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:40
    +1
    Forever_young_13, 24.01.2020 17:36
    Дед на фаллоимитатор одет Мужик должен быть умным. Женщины очень мало обращают внимание на лицо (ну кроме тебя педика ) а в основном на интеллект. Это тёлка должна беспокоиться за лицо, потому как от него зависит в основном выбор мужика. Ну если ты старый пердун не знаешь этого, то тебе нужно поставить диагноз: алкогольный делириум
    Скажи просто белая горячка. или еще проще белочка. Ты с этим состоянием знаком не понаслышке
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 17:37
    +1
    Дід Піхто , 24.01.2020 17:36
    Ху из Лаеда?
    сын Силома, из колена Иудина
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:16
    +1
    Forever_young_13, 24.01.2020 16:56
    Тогда ты отмороженный оборотень из Харькова. Мне интересно, как тебя подсадили фанатеть за голубую помойку?? Видимо насиловали и занесли вирус фанатения в твою жалкую попу
    А почему ты п*дрила решила, что в Харькове должны болеть за ржавый шлак? шахтер и так называемые болельщики этого недоклуба - один сплошной фейк. Только у Динамо настоящие болельщики. Сиди, обсыхай
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 24.01.2020 17:15
    +1
    Поставил на победу Динамо -1.5 за кофф. 4.2
    Ссылка
    0-7
      0-7, 24.01.2020 18:01
    0
    serge_kr, 24.01.2020 17:44
    Какое же Динамо позорище, противно смотреть на такую игру, Хайдук как детей их возит.
    Не смотри , скотина
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 24.01.2020 18:01
    0
    Evil, 24.01.2020 17:58
    какой форевка дебилятко я епу
    Хер Лаэда воскресла из голубого пепла
    Ссылка
    Miro Basyuk
    online
      Miro Basyuk, 24.01.2020 17:51
    0
    дуже слабко виглядає Динамо,колись в кращі роки вже би громили Хайдук 3-0.Ну такий рівень зараз киян( і нашого чемпіонату.P.s Forever_young_13 кон чен ий) як взагалі вам не гидко з ним переписуватись?
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 24.01.2020 17:49
    0
    Не, раз дырявым лягавым так везет - выиграют сегодня. Фурда открылась. Ну да ладно. Главное, в чемпе загнать промосковское энкавэдэ за сыни хмары. Ну, на четвертое место
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 24.01.2020 17:36
    0
    AK_228, 24.01.2020 17:32
    лаеда, не шуми
    Ху из Лаеда?
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 24.01.2020 16:37
    0
    Forever_young_13, 24.01.2020 16:36
    Надерут вашим задницы Это вам не колхозный Вардар
    Еще не всю сепарню выбили. Сколько вас еще осталось?
    Ссылка
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