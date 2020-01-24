Товарищеский матч.



Динамо – Хайдук – 0:0



Бассель, 18, Вучур, 33



На 20-й минуте Мийо Цакаташ не забил пенальти (вратарь).



Динамо: Бущан – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили – Русин.



Запасные: Сирота, Кадар, Пиварич, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Дуэлунд, Караваев, Кадири, Соль, Каргбо.

Хайдук: Посавец – Радич, Исмаили, Вучур, Юранович – Хамза, Цакаташ, Бассель, Эдуок – Яколиш, Крекович.



Запасные: Блажевич, Неясмич, Делич, Благаич, Юрич, Дольчек, Чолина, Тахирай, Деллова, Теклич.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)



46 мин. ЗАМЕНЫ У ХАЙДУКА. да Силва и Тахирай вышли на поле вместо Яколиш и Крекович, соответственно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



42 мин. Веером развернулась атака киевлян с правого фланга на противоположную половину поля, однако навес Миколенко в адрес Де Пены застал уругвайца в оффсайде.



40 мин. МОМЕНТ! Цитаишвили похоронил отличную возможность для забитого гола, не сумев протолкнуть мяч в сетку после прострельного паса Миколенко с левого фланга!



37 мин. В оффсайде находился Де Пена в момент с передачей ко входу в чужую штрафную, так что дальнейший удар в его исполнении особого смысла уже не имел.



36 мин. Тут уже, Попов успел вернуться в оборону, и перехватить обостряющий пас с левого фланга на Крековича.



35 мин. МОМЕНТ! Попов завершал ударом головой подачу Де Пены со штрафного на левом фланге! Вплотную к левой штанге прошел мяч!



33 мин. Заметно было, что Русин убегал от Вучура по левому флангу атаки. Назария пришлось сопернику срочно останавливать. Желтая.



30 мин. Цитаишвили неудачной подачей с правого фланга отправил мяч над перекладиной чужих ворот.



28 мин. МОМЕНТ! Крекович выиграл позицию у Попова при передаче низом с правого фланга, и пробил вторым касанием со смертельно близкой дистанции! Над воротами!



27 мин. МОМЕНТ! Отскок был за Сидорчуком! Сергей сходу пробил низом, но направил мяч точно по центру ворот, где и стоял голкипер.



26 мин. Русин набрал ход в контратаке, отыграл на правый фланг в адрес Кендзеры, но прострел поляка был перехвачен.



24 мин. Прямым ударом со стандарта Эдуок проверил на прочность стенку из футболистов украинской команды. Выстояло укрепление!



23 мин. Фолят киевляне у своих владений. Хамза был сбит с ног.



20 мин. БУЩАН ВЗЯЛ ПИЖОНСКИЙ УДАР ОТ ЦАКАТАША ПО ЦЕНТРУ ВОРОТ!



19 мин. ПЕНАЛЬТИ! Шабанов неосторожным подкатом снес с ног Крековича на правом фланге штрафной киевлян.



18 мин. Потасовка! Де Пена что-то не поделил с Басселем. Желтая для игрока хорватской команды за неспортивный фол.



16 мин. Цитаишвили раскачал левый фланг обороны соперника, однако последовавший прострел в его исполнении был перехвачен.



15 мин. Русин старался грудью сбросить мяч на набиравшего ход через центр поля Шапаренко, однако Исмаили вовремя вырвался вперед.



13 мин. Кендзера пошел в отбор на чужой половине поля, но не заметил, как в пылу борьбы нарушил правила.



11 мин. Николая увели за пределы поля.



11 мин. На газоне Шапаренко. Врачи около него. Ждем вердикт..



9 мин. Вынос Бущана наудачу к чужой штрафной успехом не увенчался.



7 мин. Динамо перешло в наступление, однако не может довести дело до чужой штрафной.



5 мин. Штрафной для хорватской команды на левом фланге.



3 мин. Киевлян серьезно поджали на первых минутах. Коллектив Михайличенко не может зацепиться за мяч.



2 мин. Хамза прошел по левому флангу, однако не смог точно прострелить в штрафную практически от лицевой.



1 мин. ОПАСНО! Бущан не собрался от стартового свистка, и чуть было не попал мячом в Яколиша во время выноса из вратарской!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 24-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и хорватский «Хайдук». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины продолжает набирать форму на тренировочном сборе на побережье Средиземного моря. Следующий соперник подопечных Алексея Михайличенко – «бронзовый» призер прошлого розыгрыша, а в нынешних реалиях – вторая команда хорватской Первой лиги, «Хайдук» из города Сплит. Четвертый матч для «бело-синих» на текущем этапе сборов. Однако станет ли он победным? И какую тактику решит опробовать тренерский штаб?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Хайдуком».