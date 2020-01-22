Динамо Киев
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Вардар
23.01.2020 16:00

Динамо Киев – Вардар. Текстовая трансляция матча

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  • 22.01.2020 16:24
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Динамо Киев – Вардар. Текстовая трансляция матча
В четверг, 23-го января, состоится контрольный матч, в котором киевское «Динамо» встретится с северомакедонским «Вардаром». Матч пройдет в Турции на поле стадиона Gloria Sports Arena Belek, начало – в 16:00 по киевскому времени.
 
На турецком сборе киевляне провели уже две встречи. Сперва они сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), а после обыграли азербайджанский «Нефтчи» (2:1). После этого футболисты получили относительную передышку, так что к поединку с 10-кратным чемпионом Македонии должны подойти в боевой готовности!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо Киев» – «Вардар».
 

 

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Источник — Sport.ua

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