В четверг, 23-го января, состоится контрольный матч, в котором киевское «Динамо» встретится с северомакедонским «Вардаром». Матч пройдет в Турции на поле стадиона Gloria Sports Arena Belek, начало – в 16:00 по киевскому времени.
На турецком сборе киевляне провели уже две встречи. Сперва они сыграли вничью с польской «Легией» (1:1), а после обыграли азербайджанский «Нефтчи» (2:1). После этого футболисты получили относительную передышку, так что к поединку с 10-кратным чемпионом Македонии должны подойти в боевой готовности!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо Киев» – «Вардар».
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Источник — Sport.ua
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