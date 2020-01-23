Товарищеский поединок.

«Динамо Киев» (1-й тайм): Бущан – Кадар, Пиварич, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев – Соль.

«Динамо Киев» (2-й тайм): Нещерет – Кендзёра, Шабанов, Миколенко, Попов – Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена – Русин.

Запасные: Нещерет, Кендзёра, Сирота, Шабанов, Миколенко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Де Пена, Русин.

«Вардар»: Гачевски – Тошевски (Наумчевски, 65), Найдовски (Димоски, 65), Новак (Журковски, 64), Мичевски (Фитор, 64) – Али (Младеновски, 44), Брдаровски (Петейчук, 64), Леовигилдо (Велковски, 65), Аврамовски (Попзлатанов, 65), Цветановски (Игнатов, 64) – Джемаль (Колевски, 64).

Запасные: Иликж, Попзлатанов, Фитор, Колевски, Велковски, Петейчук, Омерагикж, Младеновски, Наумчевски, Димоски, Игнатов, Журковски, Величкович, Траяновски, Крстевски.

Стадион: Gloria Sports Arena Belek (Белек, Турция).

Попову оказывают помощь в районе углового флажка. Похоже, ничего серьезного.Не такая интересная игра после перерыва. Намного меньше ударов и опасных моментов.Навес динамовцев со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.В последние минуты равная игра в середине поля.Цитаишвили навесил справа - защитник выбил мяч головой.Нещерет вовремя выбежал из ворот и на линии штрафной прервал выход один на один!Угловой Динамо справа - Попов пробил головой и попал в защитника. А затем мяч от Русина отскочил за линию ворот.В составе Вардара сразу несколько замен среди полевых игроков.Найдовски увидел перед собой горчичник за этот фол.Найдовски пошел в жесткий стык с Андриевским в середине поля - обоим оказывают помощь. Но вроде оба игрока смогут продолжить матч.Цитаишвили справа ворвался в штрафную, уложил защитника и пробил с угла вратарской - мимо дальней девятки!Команды поочередно владеют мячом в середине поля.Мичевски подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.Шапаренко сорвал атаку, на половине поля Вардара свалив соперника.Де Пена с ходу бил под дальнюю штангу - вмешался небольшой рикошет от защитника! Угловой Динамо справа - защитник заблокировал удар.Шепелев прострелил справа - защитник выбил мяч.После навеса справа Шапаренко пробил головой - мимо.

Рисунок игры не изменился - киевляне играют первым номером.Цитаишвили пробил из-за пределов штрафной - мимо дальней девятки.Киевляне полностью поменяли состав игроков.Киевляне подали слева - два угловых подряд - до удара дело не дошло.Сидорчук издали пробил в ближний угол с отскоком от газона - кипер тянет!Замена у македонцев. Вышел Младеновски, ушел Али.Кому-то из игроков Вардара оказывают помощь неподалеку от штрафной Динамо.Мичевски со штрафного справа сильно пробил - выше ворот.Кадири пробил издали - мимо ближнего угла.Угловой македонцев слева - защитник выбил мяч головой.Динамо продолжает владеть мячрм.Кадири отдал пас на правый фланг, Караваев прострелил в штрафную, Буяльский пропустил, а набежавший Дуэлунд в касание расстрелял ворота!Мичевски подал угловой справа - мяч выбит.Джемаль прострелил справа - кипер выбил мяч на угловой!Быстрая атака киевлян завершилась плотным ударом Кадири - рикошет и угловой. Динамовцы разыграли корнер справа.Пиварич опасно навесил слева - защитник головой выбил мяч.Кадири оказывают помощь - возле центрального круга ему на голеностоп наступил шипами соперник..Игроки Динамо катают мяч в середине поля.Мичевски подал угловой справа, мощный удар головой - над перекладиной!Мичевски навесил со штрафного слева - Сидорчук головой выбил мяч на угловой.Кадири пробил издали - мимо ближней штанги.Македонцы отодвинули игру от своих ворот, но динамовцы прессингуют и не дают сопернику атаковать.Киевляне продолжают контролировать игру.Пиварич в каание бил из пределов штрафной - чуть выше перекладины!Угловой динамовцев слева, мяч отскочил на дальний угол штрафной к Сидорчуку. А тот мощным ударом прошил всю оборону Вардара!Пиварич подал угловой справа, мяч заметался по вратарской, Забарный пробил - и вратарь в последний момент перевел его через перекладину!После паса Пиварича слева Буяльский с нескольких метров пробил в дальний угол - мяч прошел между ног защитника, а вратарь не дотянулся!Аврамовски пробил с ходу - неточно, мяч свалился с ноги.Ответ македонцев - несильный дальний удар. Бущан спокойно поймал мяч.Пиварич подал угловой справа - и кто-то из динамовцев сфолил в чужой штрафной.Киевляне - в синем, Вардар - в черно-красных футболках и черных трусах.