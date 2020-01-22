Людмила Киченок проиграла стартовый матче в паре на Australian Open

Украинка в дуэте с Ян Чжаосюань из Китая проиграла австралийской паре

  • 22.01.2020 05:45
  • 400 просмотров
  • 1 комментарий
Людмила Киченок проиграла стартовый матче в паре на Australian Open
© БТУ. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок неудачно выступила в парном разряде на турнире Australian Open 2020 в Мельбурне.
  
В матче первого круга украинка в дуэте с Ян Чжаосюань из Китая проиграла австралийской паре Мэддисон Инглис / Кайла Макфи. Поединок продлился 1 час 14 минут и завершился в двух сетах.
 
Australian Open 2020
 
Парный разряд. Первый круг.
 
Людмила Киченок (Украина) / Ян Чжаосюань (Китай) [14] – Мэддисон Инглис / Кайла Макфи (Австралия) [WC] – 4:6, 1:6.
 
Всего в парном разряде на турнир заявлено 5 украинских теннисисток. Позже в борьбу вступят Надежда Киченок, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 06:01
    0
    удивительная несыгранность опытной пары-дебютантки порвали их
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.01.2020 06:01
    0
    удивительная несыгранность опытной пары-дебютантки порвали их
    Ссылка
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