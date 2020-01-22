Людмила Киченок проиграла стартовый матче в паре на Australian Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок неудачно выступила в парном разряде на турнире Australian Open 2020 в Мельбурне.

В матче первого круга украинка в дуэте с Ян Чжаосюань из Китая проиграла австралийской паре Мэддисон Инглис / Кайла Макфи. Поединок продлился 1 час 14 минут и завершился в двух сетах.

Australian Open 2020

Парный разряд. Первый круг.

Людмила Киченок (Украина) / Ян Чжаосюань (Китай) [14] – Мэддисон Инглис / Кайла Макфи (Австралия) [WC] – 4:6, 1:6.

Всего в парном разряде на турнир заявлено 5 украинских теннисисток. Позже в борьбу вступят Надежда Киченок, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова.