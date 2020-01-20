Во вторник, 21-го января, в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало – в 22:15 по киевскому времени.

Последняя очная встреча соперников состоялась совсем недавно: в конце прошлого года «синие» обыграли «Арсенал» со счетом 2:1. При этом подопечные Фрэнка Лэмпарда совершили камбек, забив голы на 83-й и 87-й минутах. После назначения на пост главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты «канониры» сумели одержать всего одну победу и на данный момент находятся в середине турнирной таблицы. У «Челси» дела идут получше: команда расположилась на четвертой позиции. В минувший уик-энд «синие» потерпели болезненное поражение от «Ньюкасла», пропустив решающий гол на четвертой компенсированной минуте. Отметим, что последний раз «канониры» обыгрывали «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в октябре 2011-го. Тогда соперники продемонстрировали искрометный футбол, который принес успех «Арсеналу» – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал».