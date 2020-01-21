Английская Премьер-лига. 24-й тур.
«Челси» – «Арсенал» – 1:0
Жоржиньо (28, с пенальти)
Эмерсон (21)
Давид Луис (26, фол последней надежды)
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Виллиан, Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои
Запас: Вилфредо Кабальеро, Курт Зума, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи, Педро Родригес
«Арсенал»: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Месут Озил, Букайо Сака, Николя Пепе, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт
Запас: Дамиан Мартинес, Роб Холдинг, Даниель Себальос, Маттео Гюэндузи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джозеф Уиллок, Эдвард Нкетиа
Арбитр: Стюарт Атвелл
Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.
43 мин. По угловым - 10-3.
41 мин. Канониры контролируют мяч.
39 мин. Эмерсон заблокировал подачу Пепе с правого фланга.
37 мин. Оффсайд у Аспиликуэты.
35 мин. Игра идет в центре поля.
32 мин. МОМЕНТ! После удара Хадсона-Одои Лено выручил свою команду!
30 мин. Бельерин заблокировал удар Эмерсона от левого угла штрафной.
28 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! Жоржиньо с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол! Лено угадал, но не дотянулся до мяча.
26 мин. КРАСНАЯ И ПЕНАЛЬТИ! После грубой ошибки Мустафи Абрахам вышел один на один с Лено, обыграл голкипера, и его сбил Давид Луис!
24 мин. Игра идет в центре поля.
21 мин. Эмерсон грубо сыграл против Пепе.
19 мин. Неудачная атака Арсенала.
16 мин. Еще момент! Хадсон-Одои навесил с левого фланга, и мяч опустился сверху на перекладину!
15 мин. ОПАСНО! После скидки Рюдигера Абрахам головой подправил мяч в ворота, и Лено в падении среагировал!
13 мин. Синие контролируют мяч.
10 мин. После навеса с углового мяч попал в голову Кристенсена и пролетел рядом со штангой!
7 мин. Мустафи по-хоккейному заблокировал удар Ковачича из центра штрафной!
5 мин. Два угловых разыграли канониры - без остроты у ворот Челси.
2 мин. Быстрая атака Арсенала завершилась слишком сильным навесом Сака из левого угла штрафной.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Less than 30 minutes to go and the warm-ups are underway! 💪#CHEARS pic.twitter.com/hLQ1K6t6uC— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 січня 2020 р.
Во вторник, 21-го января, в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало – в 22:15 по киевскому времени.
Последняя очная встреча соперников состоялась совсем недавно: в конце прошлого года «синие» обыграли «Арсенал» со счетом 2:1. При этом подопечные Фрэнка Лэмпарда совершили камбек, забив голы на 83-й и 87-й минутах. После назначения на пост главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты «канониры» сумели одержать всего одну победу и на данный момент находятся в середине турнирной таблицы. У «Челси» дела идут получше: команда расположилась на четвертой позиции. В минувший уик-энд «синие» потерпели болезненное поражение от «Ньюкасла», пропустив решающий гол на четвертой компенсированной минуте. Отметим, что последний раз «канониры» обыгрывали «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в октябре 2011-го. Тогда соперники продемонстрировали искрометный футбол, который принес успех «Арсеналу» – 5:3.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал».
Источник — Sport.ua
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