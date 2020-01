Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 1:0

Жоржиньо (28, с пенальти)

Эмерсон (21)

Давид Луис (26, фол последней надежды)

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Виллиан, Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои



Запас: Вилфредо Кабальеро, Курт Зума, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи, Педро Родригес

«Арсенал»: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Месут Озил, Букайо Сака, Николя Пепе, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт



Запас: Дамиан Мартинес, Роб Холдинг, Даниель Себальос, Маттео Гюэндузи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джозеф Уиллок, Эдвард Нкетиа

Арбитр: Стюарт Атвелл

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. По угловым - 10-3.

41 мин. Канониры контролируют мяч.

39 мин. Эмерсон заблокировал подачу Пепе с правого фланга.

37 мин. Оффсайд у Аспиликуэты.

35 мин. Игра идет в центре поля.

32 мин. МОМЕНТ! После удара Хадсона-Одои Лено выручил свою команду!

30 мин. Бельерин заблокировал удар Эмерсона от левого угла штрафной.

28 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! Жоржиньо с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол! Лено угадал, но не дотянулся до мяча.

26 мин. КРАСНАЯ И ПЕНАЛЬТИ! После грубой ошибки Мустафи Абрахам вышел один на один с Лено, обыграл голкипера, и его сбил Давид Луис!

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Эмерсон грубо сыграл против Пепе.

19 мин. Неудачная атака Арсенала.

16 мин. Еще момент! Хадсон-Одои навесил с левого фланга, и мяч опустился сверху на перекладину!

15 мин. ОПАСНО! После скидки Рюдигера Абрахам головой подправил мяч в ворота, и Лено в падении среагировал!

13 мин. Синие контролируют мяч.

10 мин. После навеса с углового мяч попал в голову Кристенсена и пролетел рядом со штангой!

7 мин. Мустафи по-хоккейному заблокировал удар Ковачича из центра штрафной!

5 мин. Два угловых разыграли канониры - без остроты у ворот Челси.

2 мин. Быстрая атака Арсенала завершилась слишком сильным навесом Сака из левого угла штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

