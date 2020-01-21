24-й тур
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Арсенал
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Челси – Арсенал – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Английской Премьер-лиги

  • 21.01.2020 22:15
  • 2875 просмотров
  • 4 комментария
Челси – Арсенал – 1:0. LIVE
© twitter.com/chelseafc

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 1:0

Жоржиньо (28, с пенальти)

Эмерсон (21)

Давид Луис (26, фол последней надежды)

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Виллиан, Тэмми Абрахам, Каллум Хадсон-Одои

Запас: Вилфредо Кабальеро, Курт Зума, Маркос Алонсо, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Миши Батшуайи, Педро Родригес

«Арсенал»: Бернд Лено, Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин, Давид Луис, Гранит Джака, Лукас Торрейра, Месут Озил, Букайо Сака, Николя Пепе, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт

Запас: Дамиан Мартинес, Роб Холдинг, Даниель Себальос, Маттео Гюэндузи, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Джозеф Уиллок, Эдвард Нкетиа

Арбитр: Стюарт Атвелл

Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

43 мин. По угловым - 10-3.

41 мин. Канониры контролируют мяч.

39 мин. Эмерсон заблокировал подачу Пепе с правого фланга.

37 мин. Оффсайд у Аспиликуэты.

35 мин. Игра идет в центре поля.

32 мин. МОМЕНТ! После удара Хадсона-Одои Лено выручил свою команду!

30 мин. Бельерин заблокировал удар Эмерсона от левого угла штрафной.

28 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! Жоржиньо с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол! Лено угадал, но не дотянулся до мяча.

26 мин. КРАСНАЯ И ПЕНАЛЬТИ! После грубой ошибки Мустафи Абрахам вышел один на один с Лено, обыграл голкипера, и его сбил Давид Луис!

24 мин. Игра идет в центре поля.

21 мин. Эмерсон грубо сыграл против Пепе.

19 мин. Неудачная атака Арсенала.

16 мин. Еще момент! Хадсон-Одои навесил с левого фланга, и мяч опустился сверху на перекладину!

15 мин. ОПАСНО! После скидки Рюдигера Абрахам головой подправил мяч в ворота, и Лено в падении среагировал!

13 мин. Синие контролируют мяч.

10 мин. После навеса с углового мяч попал в голову Кристенсена и пролетел рядом со штангой!

7 мин. Мустафи по-хоккейному заблокировал удар Ковачича из центра штрафной!

5 мин. Два угловых разыграли канониры - без остроты у ворот Челси.

2 мин. Быстрая атака Арсенала завершилась слишком сильным навесом Сака из левого угла штрафной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 21-го января, в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало – в 22:15 по киевскому времени.

Последняя очная встреча соперников состоялась совсем недавно: в конце прошлого года «синие» обыграли «Арсенал» со счетом 2:1. При этом подопечные Фрэнка Лэмпарда совершили камбек, забив голы на 83-й и 87-й минутах. После назначения на пост главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты «канониры» сумели одержать всего одну победу и на данный момент находятся в середине турнирной таблицы. У «Челси» дела идут получше: команда расположилась на четвертой позиции. В минувший уик-энд «синие» потерпели болезненное поражение от «Ньюкасла», пропустив решающий гол на четвертой компенсированной минуте. Отметим, что последний раз «канониры» обыгрывали «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в октябре 2011-го. Тогда соперники продемонстрировали искрометный футбол, который принес успех «Арсеналу» – 5:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Арсенал».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 22:18
    +2
    Как же приятно слушать комментатора на Сетанте, после этих донецких пропагандистов на геббельсах
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 22:00
    +1
    СпортЮА - красавчики. Вспомнили, что не только помойка гебельская существует, но и ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ УКРАИНЫ - СЕТАНТА
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 21.01.2020 17:01
    +2
    yuriy_kent, 21.01.2020 12:16
    Ура! Наконец-то вы сделали это! Теперь в событиях и сетанту видно.
    Тоже зашел, чтобы это написать. Не прошло и полгода но лучше позно, чем никогда! Спасибо за кнопку Сетанты в расписании матчей!
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 21.01.2020 12:16
    +3
    Ура! Наконец-то вы сделали это! Теперь в событиях и сетанту видно.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 21.01.2020 12:16
    +3
    Ура! Наконец-то вы сделали это! Теперь в событиях и сетанту видно.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 22:18
    +2
    Как же приятно слушать комментатора на Сетанте, после этих донецких пропагандистов на геббельсах
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 21.01.2020 17:01
    +2
    yuriy_kent, 21.01.2020 12:16
    Ура! Наконец-то вы сделали это! Теперь в событиях и сетанту видно.
    Тоже зашел, чтобы это написать. Не прошло и полгода но лучше позно, чем никогда! Спасибо за кнопку Сетанты в расписании матчей!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.01.2020 22:00
    +1
    СпортЮА - красавчики. Вспомнили, что не только помойка гебельская существует, но и ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ КАНАЛ УКРАИНЫ - СЕТАНТА
    Ссылка
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