ВИДЕО. 433-й гол! Как Месси забил победный мяч Барселоны в ворота Гранады

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги гол Лионеля Месси принес победу «Барселоне» над «Гранадой» (1:0), что позволило каталонцам сравняться по очкам с «Реалом». Аргентинец забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.
Также Месси снова вырвался вперед в борьбе за первенство в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг (433 гола против 432).
Смотрите видео гола Лионеля Месси в ворота «Гранады», 76 мин.
Удаление Хермана Санчеса у «Гранады», 69 мин.
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Источник — Sport.ua
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