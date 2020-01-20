ВИДЕО. 433-й гол! Как Месси забил победный мяч Барселоны в ворота Гранады

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги гол Лионеля Месси принес победу «Барселоне» над «Гранадой» (1:0), что позволило каталонцам сравняться по очкам с «Реалом». Аргентинец забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.

Также Месси снова вырвался вперед в борьбе за первенство в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг (433 гола против 432).

Смотрите видео гола Лионеля Месси в ворота «Гранады», 76 мин.

Удаление Хермана Санчеса у «Гранады», 69 мин.