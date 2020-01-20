ВИДЕО. 433-й гол! Как Месси забил победный мяч Барселоны в ворота Гранады

Смотрите видео ключевых фрагментов матча 20-го тура испанской Ла Лиги

  • 20.01.2020 00:33
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 433-й гол! Как Месси забил победный мяч Барселоны в ворота Гранады
© Twitter

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги гол Лионеля Месси принес победу «Барселоне» над «Гранадой» (1:0), что позволило каталонцам сравняться по очкам с «Реалом». Аргентинец забил 14 голов в турнире и возглавляет список бомбардиров.

Также Месси снова вырвался вперед в борьбе за первенство в списке бомбардиров топ-5 европейских лиг (433 гола против 432).

Смотрите видео гола Лионеля Месси в ворота «Гранады», 76 мин.

Удаление Хермана Санчеса у «Гранады», 69 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 20.01.2020 01:01
    0
    Не, ну главное все видно и понятно. Лучший спорт ресурс страны, хуле, это заметно
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 20.01.2020 01:01
    0
    Не, ну главное все видно и понятно. Лучший спорт ресурс страны, хуле, это заметно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности