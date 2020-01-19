В понедельник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 16:00.
Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких футбольных полях. К высокому темпу восстановительных тренировок добавляется теперь еще и достаточно интенсивный календарь товарищеских встреч. Так, лишь сутки пройдут между встречами против польской «Легией» и вице-чемпионом Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Очевидно, что можно ожидать серьезную ротацию состава тренерским штабом Алексея Михайличенко на предстоящую игру.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Нефтчи».
Источник — Sport.ua
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