Динамо Киев
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Нефтчи
20.01.2020 16:00

Динамо – Нефтчи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 19.01.2020 12:24
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Динамо – Нефтчи. Текстовая трансляция матча
© fcdynamo.kiev.ua

В понедельник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких футбольных полях. К высокому темпу восстановительных тренировок добавляется теперь еще и достаточно интенсивный календарь товарищеских встреч. Так, лишь сутки пройдут между встречами против польской «Легией» и вице-чемпионом Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Очевидно, что можно ожидать серьезную ротацию состава тренерским штабом Алексея Михайличенко на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Нефтчи».

 

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Источник — Sport.ua

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