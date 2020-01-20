Динамо Киев
2:0
Нефтчи
'24

Динамо – Нефтчи – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 20.01.2020 15:55
  • 6775 просмотров
  • 8 комментариев
Динамо – Нефтчи – 2:0. LIVE
© fcdynamo.kiev.ua

Товарищеский матч.

Динамо – Нефтчи – 2:0

Миколенко, 12, Русин, 20

Динамо: Бущан – Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев – Де Пена, Буяльский, Андриевский, Дуэлунд – Каргбо, Русин.

Запасные: Бойко, Сирота, Кендзера, Пиварич, Шабанов, Вивчаренко, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль.

Нефтчи: Агаев – Жерье, Мбоджи, Станкович – Ахундов – Мустивар, Махмудов – Аласгаров – Нариманчахан, Дабо, Плателлас.

Запасные: Ибрагимов, Маммадов, Гасыев, Булудов, Силла, Вализада, Кане, Хасанов, Алиев, Алибайлы, Багиров, Курбанлы, Зульфугарлы.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)

27 мин. Не успел Дуэлунд к мячу на правом фланге, после слишком сильной передачи Каргбо.

24 мин. Подачу с углового на правом фланге в исполнении гостей ликвидировал Караваев.

23 мин. ОПАСНО! Кадири бросил за спиной целую зону для рывка Дабо. Форвард сместился с левого фланга штрафной в центральную зону, однако Кадар успел заблокировать его удар!

22 мин. Дуэлунд неплохо набрал ход через центральную зону, но так и не придумал качественного развития эпизода.

 20 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев мягко подал с правого фланга на дальний угол вратарской, где Де Пена попытался замкнуть передачу ударом слету в одно касание. Мяч летел в сторону линии ворот, однако был вынесен защитником. Не далеко! Русин был на подборе, и со второго касания расстрелял ворота ударом под перекладину!

19 мин. Андриевский поставил спину в центре поля, в результате чего Махмудову пришлось фолить против него.

18 мин. Небольшая пауза в поединке возникла, пока арбитр старался успокоить игроков гостей, которые были не довольны агрессивной игрой Каргбо.

17 мин. Ибрагим попробовал отыграть в быстрый пас с правого фланга в чужую штрафную уже в следующей атаке своей команды. Перехвачена угроза.

17 мин. Каргбо попытался поджать Жерье на левом фланге обороны, но нарушил правила в пылу борьбы за мяч.

16 мин. Азербайджанцы попробовали провести атаку в ответ, однако наступление захлебнулось на правом фланге.

14 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд неплохо исполнил заброс в чужую штрафную, однако удар с разворотом корпуса от Буяльского получился неудачным.

 12 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко неожиданно оказался в центре чужой штрафной при простреле от лицевой с левого фланга в исполнении Де Пены, и нанес не менее эффектный удар в одно касание, прямиком под опорную ногу голкиперу!

10 мин. Уверенно пошел Каргбо в прорыв с правого фланга, и обыгрался с Русиным на подступах к штрафной. Агаев забрал в руки мяч, который отрикошетил от защитника при ударе Ибрагима.

8 мин. Дуэлунда серьезно поджали на левом фланге. Троим соперникам удалось выцарапать мяч из-под ног у датского игрока.

5 мин. Штрафной на левом фланге для номинальных хозяев завершился навесом Де Пены, который никто из игроков Динамо так и не смог замкнуть.

4 мин. Команда Михайличенко уверенно смотрится в работе с мячом.

2 мин. Каргбо успешно вступил в борьбу за мяч в центре поля.

1 мин. Первая передача в сторону ворот киевлян оказалась неудачной.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких футбольных полях. К высокому темпу восстановительных тренировок добавляется теперь еще и достаточно интенсивный календарь товарищеских встреч. Так, лишь сутки пройдут между встречами против польской «Легии» (1:1) и вице-чемпионом Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Очевидно, что можно ожидать серьезную ротацию состава тренерским штабом Алексея Михайличенко на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Нефтчи».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 20.01.2020 16:27
    0
    футфан, 20.01.2020 16:23
    В основі два нападаючих а забиває Миколинко
    Микола Виталенко
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 16:26
    +1
    футфан, 20.01.2020 16:23
    В основі два нападаючих а забиває Миколинко
    МиколЕнко. Так правильно пишется. Ты в донецкой школе учился?
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 20.01.2020 16:23
    -2
    В основі два нападаючих а забиває Миколинко
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.01.2020 16:15
    0
    миколенко молодец!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.01.2020 16:12
    0
    Матч жизни для Лесика
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 16:04
    0
    Петро Сытро, 20.01.2020 16:01
    Серьезный соперник, надеюсь не проиграют!!
    о, первый пришел. наверное, самый преданный
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 16:03
    -1
    а где "поддержка " из "клуба "друзей" Динамо"？
    Ссылка
    Петро Сытро
      Петро Сытро, 20.01.2020 16:01
    0
    Серьезный соперник, надеюсь не проиграют!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 16:26
    +1
    футфан, 20.01.2020 16:23
    В основі два нападаючих а забиває Миколинко
    МиколЕнко. Так правильно пишется. Ты в донецкой школе учился?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.01.2020 16:27
    0
    футфан, 20.01.2020 16:23
    В основі два нападаючих а забиває Миколинко
    Микола Виталенко
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.01.2020 16:15
    0
    миколенко молодец!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.01.2020 16:12
    0
    Матч жизни для Лесика
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 16:04
    0
    Петро Сытро, 20.01.2020 16:01
    Серьезный соперник, надеюсь не проиграют!!
    о, первый пришел. наверное, самый преданный
    Ссылка
    Петро Сытро
      Петро Сытро, 20.01.2020 16:01
    0
    Серьезный соперник, надеюсь не проиграют!!
    Ссылка
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