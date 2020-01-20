Товарищеский матч.



Динамо – Нефтчи – 2:0



Миколенко, 12, Русин, 20



Динамо: Бущан – Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев – Де Пена, Буяльский, Андриевский, Дуэлунд – Каргбо, Русин.



Запасные: Бойко, Сирота, Кендзера, Пиварич, Шабанов, Вивчаренко, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль.

Нефтчи: Агаев – Жерье, Мбоджи, Станкович – Ахундов – Мустивар, Махмудов – Аласгаров – Нариманчахан, Дабо, Плателлас.



Запасные: Ибрагимов, Маммадов, Гасыев, Булудов, Силла, Вализада, Кане, Хасанов, Алиев, Алибайлы, Багиров, Курбанлы, Зульфугарлы.

Стадион: «Глория Спортс Арена Белек» (Белек, Турция)



27 мин. Не успел Дуэлунд к мячу на правом фланге, после слишком сильной передачи Каргбо.



24 мин. Подачу с углового на правом фланге в исполнении гостей ликвидировал Караваев.



23 мин. ОПАСНО! Кадири бросил за спиной целую зону для рывка Дабо. Форвард сместился с левого фланга штрафной в центральную зону, однако Кадар успел заблокировать его удар!



22 мин. Дуэлунд неплохо набрал ход через центральную зону, но так и не придумал качественного развития эпизода.



20 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Караваев мягко подал с правого фланга на дальний угол вратарской, где Де Пена попытался замкнуть передачу ударом слету в одно касание. Мяч летел в сторону линии ворот, однако был вынесен защитником. Не далеко! Русин был на подборе, и со второго касания расстрелял ворота ударом под перекладину!



19 мин. Андриевский поставил спину в центре поля, в результате чего Махмудову пришлось фолить против него.



18 мин. Небольшая пауза в поединке возникла, пока арбитр старался успокоить игроков гостей, которые были не довольны агрессивной игрой Каргбо.



17 мин. Ибрагим попробовал отыграть в быстрый пас с правого фланга в чужую штрафную уже в следующей атаке своей команды. Перехвачена угроза.



17 мин. Каргбо попытался поджать Жерье на левом фланге обороны, но нарушил правила в пылу борьбы за мяч.



16 мин. Азербайджанцы попробовали провести атаку в ответ, однако наступление захлебнулось на правом фланге.



14 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд неплохо исполнил заброс в чужую штрафную, однако удар с разворотом корпуса от Буяльского получился неудачным.



12 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Миколенко неожиданно оказался в центре чужой штрафной при простреле от лицевой с левого фланга в исполнении Де Пены, и нанес не менее эффектный удар в одно касание, прямиком под опорную ногу голкиперу!



10 мин. Уверенно пошел Каргбо в прорыв с правого фланга, и обыгрался с Русиным на подступах к штрафной. Агаев забрал в руки мяч, который отрикошетил от защитника при ударе Ибрагима.



8 мин. Дуэлунда серьезно поджали на левом фланге. Троим соперникам удалось выцарапать мяч из-под ног у датского игрока.



5 мин. Штрафной на левом фланге для номинальных хозяев завершился навесом Де Пены, который никто из игроков Динамо так и не смог замкнуть.



4 мин. Команда Михайличенко уверенно смотрится в работе с мячом.



2 мин. Каргбо успешно вступил в борьбу за мяч в центре поля.



1 мин. Первая передача в сторону ворот киевлян оказалась неудачной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В понедельник, 20-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Нефтчи». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Глория Спортс Арена Белек», начало в 16:00.

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона на турецких футбольных полях. К высокому темпу восстановительных тренировок добавляется теперь еще и достаточно интенсивный календарь товарищеских встреч. Так, лишь сутки пройдут между встречами против польской «Легии» (1:1) и вице-чемпионом Азербайджана – бакинским «Нефтчи». Очевидно, что можно ожидать серьезную ротацию состава тренерским штабом Алексея Михайличенко на предстоящую игру.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Нефтчи».