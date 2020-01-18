ВИДЕО. Триумфальный дебют. Холанд отличился хет-триком за Боруссию

Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд триумфально дебютировал в составе дортмундского клуба в рамках чемпионата Германии.
В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 13 минут оформил хет-трик.
«Шмели» выиграли со счетом 5:3.
Первый гол Холанда
Второй гол Холанда
Третий гол Холанда
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Источник — Sport.ua
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