ВИДЕО. Триумфальный дебют. Холанд отличился хет-триком за Боруссию

Норвежский футболист вышел на замену во втором тайме и перевернул ход встречи

  • 18.01.2020 18:23
  • 1316 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Триумфальный дебют. Холанд отличился хет-триком за Боруссию
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд
Новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд триумфально дебютировал в составе дортмундского клуба в рамках чемпионата Германии.
 
В матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» 19-летний футболист вышел на замену при счете 1:3 на 56-й минуте и всего за 13 минут оформил хет-трик.
 
«Шмели» выиграли со счетом 5:3.
 
Первый гол Холанда
 

Второй гол Холанда

Третий гол Холанда

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 18.01.2020 18:48
    0
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    0
    Вот бы такого в "Динамо"!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 18:43
    +1
    А я говорил, что его очень дешево продали, он стоит минимум 150-200 миллионов.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 18.01.2020 18:37
    +2
    Це машина для штампування голів!!! Молодець!!! До речі якби Санчо відпасував Холанду на порожні ворота, можливо був би покер
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:36
    +2
    Охренеть, талант!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 18.01.2020 18:37
    +2
    Це машина для штампування голів!!! Молодець!!! До речі якби Санчо відпасував Холанду на порожні ворота, можливо був би покер
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.01.2020 18:36
    +2
    Охренеть, талант!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.01.2020 18:43
    +1
    А я говорил, что его очень дешево продали, он стоит минимум 150-200 миллионов.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.01.2020 18:48
    0
    19 лет.
    Кого-то ждет стремительная карьера, а может насыщение футболом и забвение.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.01.2020 18:46
    0
    Вот бы такого в "Динамо"!
    Ссылка
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