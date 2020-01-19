Динамо Киев
1:1
Легия
'80

Динамо – Легия – 1:1. LIVE

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  • 19.01.2020 15:56
  • 22895 просмотров
  • 24 комментария
Динамо – Легия – 1:1. LIVE
© ФК Динамо Киев

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Легия» – 1:1

Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13)

«Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

Запас: Александр Сирота, Константин Вивчаренко

«Легия»: Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте

Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль

Cornelia Belek (Белек, Турция)

 

76 мин. Каргбо от левого угла штрафной Легии пробил несильно, и голкипер поймал мяч.

75 мин. ЕЩЕ МОМЕНТ! Футболист Легии вышел один на один с Бойко, но не пробил голкипера Динамо!

74 мин. Опасно! Костож у штрафной Динамо на замахе обыграл оппонента и пробил в руки Бущану!

73 мин. Неудачная атака Легии.

71 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

68 мин. После навеса со штрафного Вильям головой пробил выше ворот.

65 мин. МОМЕНТ! После навеса Миколенко головой пробил Буяльский, и мяч попал в перекладину!!!

64 мин. Бойко в эффектном прыжке отбил мяч после удара Холевика!

62 мин. Своевременный выход Бойко спас ситуацию во время атаки Легии!

59 мин. Игра идет без обострений в эти минуты.

56 мин. Поляки контролируют мяч.

53 мин. После навеса с фланга Русин головой с острого угла не попал в ворота!

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. У Динамо на поле вышли Бущан, Кадар, Миколенко, Андриевский, Караваев, Буяльский, Кадири, Дуэлунд, Де Пена, Каргбо, Русин

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Шепелев протащил мяч до штрафной Легии и сделал передачу на Цитаишвили, который с линии штрафной обводящим ударом пробил точно в угол!

42 мин. ОПАСНО! Канте ворвался в штрафную Динамо, и вышедший Бойко спас ситуацию!

40 мин. Шепелев ворвался в штрафную Легии и сделал поперечную передачу на Вербича, который не сумел развернуться и нанести удар.

38 мин. Росоляк из левого угла штрафной Динамо не попал в дальнюю девятку.

35 мин. Неудачная атака Динамо.

32 мин. После навеса с левого фланга Цитаишвили головой пробил неточно.

31 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник Легии выбил мяч.

30 мин. Киевляне контролируют мяч.

28 мин. Оффсайд у Вербича.

25 мин. Киевляне больше владеют мячом в эти минуты.

23 мин. Легия провела острую контратаку, которая, впрочем, ударом по воротам не завершилась.

21 мин. Кендзёра навесил с правого фланга, и Вешович выбил мяч на угловой. После навеса с угла поля Сидорчук немного не попал в ворота!

19 мин. Бойко поймал мяч после несильного удара по воротам Динамо.

18 мин. Антолич едва не обокрал Сидорчука в штрафной Динамо, но Сергей успел выбить мяч.

17 мин. Пиварич со штрафного метров с 18-ти пробил в стенку.

16 мин. Цитаишвили заработал перспективный штрафной перед воротами.

 

13 мин. ГОЛ! 0:1! Антолич справа ворвался в штрафную Динамо и с угла вратарской точно пробил мимо пытавшегося заблокировать удар Бойко.

12 мин. Атака Легии завершилась ударом из хорошей позиции. Мяч пролетел над перекладиной.

10 мин. Вербич оказался на газоне. К счастью, обошлось без помощи медперсонала.

8 мин. Поляки владеют преимуществом в начале матча.

6 мин. Еще один корнер Легии также не доставил проблемы киевлянам.

4 мин. Поляки подали два угловых, угроз у ворот Динамо не возникло.

3 мин. Пока команды присматриваются друг к другу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В воскресенье, 19-го января, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся киевское «Динамо» и польская «Легия». Матч пройдет в Турции, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Подопечные Алексея Михайличенко вышли из отпуска 10-го января. Уже много лет «Динамо» готовилось к весенней части сезона в испанской Марбелье, но на этот раз была выбрана Турция, где киевляне будут базироваться в городе Белек. Первый учебно-тренировочный сбор киевского «Динамо» будет довольно насыщен спаррингами, и первым соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Польши. В текущем розыгрыше Экстракласы «Легия» возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая ближайшего преследователя.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Легия».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:33
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 17:25
    Та понимаю , просто уже учитывая твердолобость Суркисов , надоело строить какие то воздушные замки
    Я ничего сверхъординарного от Лесика и не жду .
    Тут разве что какой то очень жестки провал раскроет наконец Суркису глаза . Ну или если игроки сами сольют этого маэстро тактики
    Не выход из такой группы ЛЕ, что может быть провальные!? Ну разве что 4 место в УПЛ..
    Просто коней на переправе не меняют
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:31
    0
    MetalKH, 19.01.2020 17:22
    Может ты лучше будешь обсуждать свой шахтёр, который с гигантским бюджетом опустился не менее, чем Динамо
    Млн. на 20 больше... поистине «гигантский»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 17:26
    0
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 17:17
    Ну допустим ДК под его руководством с горе пополам, но вырвет 2 место у Зари и Десны. Что дальше? Суркис естественно это воспримет как перемогу и оставит его. А потом очередной провальный сезон в еврокубках нас ждёт, где ДК максимум выйдет из группы ле, если повезёт.
    Так это плохой результат .
    Хороший результат чтобы Лесика уволили ещё весной, правда ж на его место придёт Бессонов или Захаров
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 17:25
    0
    УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:40
    Жека, ну ты же лучше меня понимаешь, что в официальных матчах ничего не изменится, если Лесик останется у руля. Рожденный плавать, летать не может. Если у него никогда не было тренерского гения, откуда ему взяться?
    Та понимаю , просто уже учитывая твердолобость Суркисов , надоело строить какие то воздушные замки
    Я ничего сверхъординарного от Лесика и не жду .
    Тут разве что какой то очень жестки провал раскроет наконец Суркису глаза . Ну или если игроки сами сольют этого маэстро тактики
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 17:22
    -3
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 17:17
    Ну допустим ДК под его руководством с горе пополам, но вырвет 2 место у Зари и Десны. Что дальше? Суркис естественно это воспримет как перемогу и оставит его. А потом очередной провальный сезон в еврокубках нас ждёт, где ДК максимум выйдет из группы ле, если повезёт.
    Может ты лучше будешь обсуждать свой шахтёр, который с гигантским бюджетом опустился не менее, чем Динамо
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 17:17
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 16:35
    Не попрут .
    Я двумя руками был зато чтобы выгнали
    И по здравой логике это и нужно было сделать
    Но ..... Сурикс - вот это одно большое но
    Так что пока не начнутся официальные игры , лучше поберечь нервы
    Ну допустим ДК под его руководством с горе пополам, но вырвет 2 место у Зари и Десны. Что дальше? Суркис естественно это воспримет как перемогу и оставит его. А потом очередной провальный сезон в еврокубках нас ждёт, где ДК максимум выйдет из группы ле, если повезёт.
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 17:06
    -1
    AK_228, 19.01.2020 17:01
    Не кипишуй, легия вполне себе хороший соперник
    Так боевики же скулят, что Легия - дно. Но сами понимают, что их колорады не факт, что обыграли бы эту команду
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:01
    -3
    MetalKH, 19.01.2020 17:00
    Когда это было? И ты думаешь что АЗ намного сильнее той же Легии?? Такое чувство, что ты просто хочешь насрать на Динамо. В этом вся суть твоего высера. То, что шахтер будет играть с такими же командами ты явно не будешь комментировать)))
    Не кипишуй, легия вполне себе хороший соперник
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:00
    -3
    Trasher311987, 19.01.2020 16:47
    Кстати хорошо бегут
    Сказывается определенный беговой километраж
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 17:00
    -1
    dd dent, 19.01.2020 16:52
    как ни странно александрия у нас с аз и еще кем-то играла еще и победила их)
    Когда это было? И ты думаешь что АЗ намного сильнее той же Легии?? Такое чувство, что ты просто хочешь насрать на Динамо. В этом вся суть твоего высера. То, что шахтер будет играть с такими же командами ты явно не будешь комментировать)))
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 19.01.2020 16:53
    +4
    гол на 45-й минуте напомнил в памяти матч с Лугано
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 19.01.2020 16:52
    +1
    MetalKH, 19.01.2020 16:50
    Интересно, какие украинские команды в зимних товарняках играют с более сильными командами?
    как ни странно александрия у нас с аз и еще кем-то играла еще и победила их)
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 16:50
    -1
    dd dent, 19.01.2020 16:49
    ничему уже не удивлюсь после ле и лугуано в частности ... к тому же дк вечно в ничегонезначащих товарняках играет с каким-то гумном и умудряется и там проепать, хотя легия еще норм как для сегодняшнего дня
    Интересно, какие украинские команды в зимних товарняках играют с более сильными командами?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 19.01.2020 16:49
    -1
    ничему уже не удивлюсь после ле и лугуано в частности ... к тому же дк вечно в ничегонезначащих товарняках играет с каким-то гумном и умудряется и там проепать, хотя легия еще норм как для сегодняшнего дня
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 19.01.2020 16:48
    -2
    1-1 Цитаишвили!!!!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.01.2020 16:47
    -1
    Кстати хорошо бегут
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.01.2020 16:46
    -1
    Красиво
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:40
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 16:35
    Не попрут .
    Я двумя руками был зато чтобы выгнали
    И по здравой логике это и нужно было сделать
    Но ..... Сурикс - вот это одно большое но
    Так что пока не начнутся официальные игры , лучше поберечь нервы
    Жека, ну ты же лучше меня понимаешь, что в официальных матчах ничего не изменится, если Лесик останется у руля. Рожденный плавать, летать не может. Если у него никогда не было тренерского гения, откуда ему взяться?
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 19.01.2020 16:38
    -3
    Михайличенко шел бы ты бесединна индивидуально тренеровать годика так на 4....не позорь ДК
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 19.01.2020 16:38
    -4
    Шо, опять муссорявые горят?)) Яка несподиванка))
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 19.01.2020 16:53
    +4
    гол на 45-й минуте напомнил в памяти матч с Лугано
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:20
    +4
    Динамо проигрывает. Сенсация? Нет, закономерность. Я совершенно не удивлён
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 16:35
    +2
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 16:31
    После такого эпического выступления в ле, его надо костерить пока либо его не попрут, либо Динамо не начнёт нормально играть и добиваться результатов.
    Не попрут .
    Я двумя руками был зато чтобы выгнали
    И по здравой логике это и нужно было сделать
    Но ..... Сурикс - вот это одно большое но
    Так что пока не начнутся официальные игры , лучше поберечь нервы
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 19.01.2020 16:52
    +1
    MetalKH, 19.01.2020 16:50
    Интересно, какие украинские команды в зимних товарняках играют с более сильными командами?
    как ни странно александрия у нас с аз и еще кем-то играла еще и победила их)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 16:23
    +1
    УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:20
    Динамо проигрывает. Сенсация? Нет, закономерность. Я совершенно не удивлён
    Это товарняк на первом сборе
    Успокойся ) будем Лесика костерить хотя бы уже на втором сборе , когда закладывайся не физическая база.
    ( хотя что эти тренера кроме физики могут дать я не знаю)
    Но все же , не трать зря нервы)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:33
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 17:25
    Та понимаю , просто уже учитывая твердолобость Суркисов , надоело строить какие то воздушные замки
    Я ничего сверхъординарного от Лесика и не жду .
    Тут разве что какой то очень жестки провал раскроет наконец Суркису глаза . Ну или если игроки сами сольют этого маэстро тактики
    Не выход из такой группы ЛЕ, что может быть провальные!? Ну разве что 4 место в УПЛ..
    Просто коней на переправе не меняют
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.01.2020 17:31
    0
    MetalKH, 19.01.2020 17:22
    Может ты лучше будешь обсуждать свой шахтёр, который с гигантским бюджетом опустился не менее, чем Динамо
    Млн. на 20 больше... поистине «гигантский»
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 17:26
    0
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 17:17
    Ну допустим ДК под его руководством с горе пополам, но вырвет 2 место у Зари и Десны. Что дальше? Суркис естественно это воспримет как перемогу и оставит его. А потом очередной провальный сезон в еврокубках нас ждёт, где ДК максимум выйдет из группы ле, если повезёт.
    Так это плохой результат .
    Хороший результат чтобы Лесика уволили ещё весной, правда ж на его место придёт Бессонов или Захаров
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.01.2020 17:25
    0
    УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:40
    Жека, ну ты же лучше меня понимаешь, что в официальных матчах ничего не изменится, если Лесик останется у руля. Рожденный плавать, летать не может. Если у него никогда не было тренерского гения, откуда ему взяться?
    Та понимаю , просто уже учитывая твердолобость Суркисов , надоело строить какие то воздушные замки
    Я ничего сверхъординарного от Лесика и не жду .
    Тут разве что какой то очень жестки провал раскроет наконец Суркису глаза . Ну или если игроки сами сольют этого маэстро тактики
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 19.01.2020 17:17
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 16:35
    Не попрут .
    Я двумя руками был зато чтобы выгнали
    И по здравой логике это и нужно было сделать
    Но ..... Сурикс - вот это одно большое но
    Так что пока не начнутся официальные игры , лучше поберечь нервы
    Ну допустим ДК под его руководством с горе пополам, но вырвет 2 место у Зари и Десны. Что дальше? Суркис естественно это воспримет как перемогу и оставит его. А потом очередной провальный сезон в еврокубках нас ждёт, где ДК максимум выйдет из группы ле, если повезёт.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.01.2020 16:40
    0
    jekаfunny, 19.01.2020 16:35
    Не попрут .
    Я двумя руками был зато чтобы выгнали
    И по здравой логике это и нужно было сделать
    Но ..... Сурикс - вот это одно большое но
    Так что пока не начнутся официальные игры , лучше поберечь нервы
    Жека, ну ты же лучше меня понимаешь, что в официальных матчах ничего не изменится, если Лесик останется у руля. Рожденный плавать, летать не может. Если у него никогда не было тренерского гения, откуда ему взяться?
    Ссылка
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