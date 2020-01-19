Товарищеский матч.

«Динамо» – «Легия» – 1:1

Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13)

«Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46)



Запас: Александр Сирота, Константин Вивчаренко

«Легия»: Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте

Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль

Cornelia Belek (Белек, Турция)

76 мин. Каргбо от левого угла штрафной Легии пробил несильно, и голкипер поймал мяч.

75 мин. ЕЩЕ МОМЕНТ! Футболист Легии вышел один на один с Бойко, но не пробил голкипера Динамо!

74 мин. Опасно! Костож у штрафной Динамо на замахе обыграл оппонента и пробил в руки Бущану!

73 мин. Неудачная атака Легии.

71 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

68 мин. После навеса со штрафного Вильям головой пробил выше ворот.

65 мин. МОМЕНТ! После навеса Миколенко головой пробил Буяльский, и мяч попал в перекладину!!!

64 мин. Бойко в эффектном прыжке отбил мяч после удара Холевика!

62 мин. Своевременный выход Бойко спас ситуацию во время атаки Легии!

59 мин. Игра идет без обострений в эти минуты.

56 мин. Поляки контролируют мяч.

53 мин. После навеса с фланга Русин головой с острого угла не попал в ворота!

49 мин. Игра идет в центре поля.

46 мин. У Динамо на поле вышли Бущан, Кадар, Миколенко, Андриевский, Караваев, Буяльский, Кадири, Дуэлунд, Де Пена, Каргбо, Русин

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. ГОООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Шепелев протащил мяч до штрафной Легии и сделал передачу на Цитаишвили, который с линии штрафной обводящим ударом пробил точно в угол!

42 мин. ОПАСНО! Канте ворвался в штрафную Динамо, и вышедший Бойко спас ситуацию!

40 мин. Шепелев ворвался в штрафную Легии и сделал поперечную передачу на Вербича, который не сумел развернуться и нанести удар.

38 мин. Росоляк из левого угла штрафной Динамо не попал в дальнюю девятку.

35 мин. Неудачная атака Динамо.

32 мин. После навеса с левого фланга Цитаишвили головой пробил неточно.

31 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и защитник Легии выбил мяч.

30 мин. Киевляне контролируют мяч.

28 мин. Оффсайд у Вербича.

25 мин. Киевляне больше владеют мячом в эти минуты.

23 мин. Легия провела острую контратаку, которая, впрочем, ударом по воротам не завершилась.

21 мин. Кендзёра навесил с правого фланга, и Вешович выбил мяч на угловой. После навеса с угла поля Сидорчук немного не попал в ворота!

19 мин. Бойко поймал мяч после несильного удара по воротам Динамо.

18 мин. Антолич едва не обокрал Сидорчука в штрафной Динамо, но Сергей успел выбить мяч.

17 мин. Пиварич со штрафного метров с 18-ти пробил в стенку.

16 мин. Цитаишвили заработал перспективный штрафной перед воротами.

13 мин. ГОЛ! 0:1! Антолич справа ворвался в штрафную Динамо и с угла вратарской точно пробил мимо пытавшегося заблокировать удар Бойко.

12 мин. Атака Легии завершилась ударом из хорошей позиции. Мяч пролетел над перекладиной.

10 мин. Вербич оказался на газоне. К счастью, обошлось без помощи медперсонала.

8 мин. Поляки владеют преимуществом в начале матча.

6 мин. Еще один корнер Легии также не доставил проблемы киевлянам.

4 мин. Поляки подали два угловых, угроз у ворот Динамо не возникло.

3 мин. Пока команды присматриваются друг к другу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 19-го января, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся киевское «Динамо» и польская «Легия». Матч пройдет в Турции, начало – в 16:00 по киевскому времени.



Подопечные Алексея Михайличенко вышли из отпуска 10-го января. Уже много лет «Динамо» готовилось к весенней части сезона в испанской Марбелье, но на этот раз была выбрана Турция, где киевляне будут базироваться в городе Белек. Первый учебно-тренировочный сбор киевского «Динамо» будет довольно насыщен спаррингами, и первым соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Польши. В текущем розыгрыше Экстракласы «Легия» возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая ближайшего преследователя.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Легия».