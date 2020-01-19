Товарищеский матч.

«Динамо» – «Легия» – 0:0

«Динамо»: Денис Бойко, Йосип Пиварич, Томаш Кендзёра, Артем Шабанов, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Георгий Цитаишвили, Николай Шапаренко, Фран Соль



Запас: Георгий Бущан, Александр Сирота, Тамаш Кадар, Константин Вивчаренко, Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Александр Андриевский, Мохаммед Кадири, Александр Караваев, Карлос Де Пена, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин

«Легия»: Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте

Cornelia Belek (Белек, Турция)

4 мин. Поляки подали два угловых, угроз у ворот Динамо не возникло.

3 мин. Пока команды присматриваются друг к другу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 19-го января, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся киевское «Динамо» и польская «Легия». Матч пройдет в Турции, начало – в 16:00 по киевскому времени.



Подопечные Алексея Михайличенко вышли из отпуска 10-го января. Уже много лет «Динамо» готовилось к весенней части сезона в испанской Марбелье, но на этот раз была выбрана Турция, где киевляне будут базироваться в городе Белек. Первый учебно-тренировочный сбор киевского «Динамо» будет довольно насыщен спаррингами, и первым соперником «бело-синих» станет вице-чемпион Польши. В текущем розыгрыше Экстракласы «Легия» возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая ближайшего преследователя.



Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Легия».