В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Игра с достаточно громкой афишей украсит очередной тур АПЛ. В город, расположенный в устье реки Мерси, пожалует «Манчестер Юнайтед» с достаточно амбициозной целью – остановить несущийся на всех парах к чемпионскому титулу «Ливерпуль». С точки зрения истории противостояния непримиримых оппонентов, примечательным фактом в предстоящем поединке станет дата его проведения. Чуть больше четырех лет назад, «Красные дьяволы» увезли с «Энфилда» три очка благодаря точному удару Уэйна Руни (1:0). С тех пор, «красные» не допускали столь серьезных осечек. Получится ли у подопечных Сульшера повторит это достижение? Или хотя бы распечатать ворота соперника? «Ливерпуль» не пропускает уже пять матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».