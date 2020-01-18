Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги

  • 18.01.2020 16:02
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
© liverpoolecho.co.uk

В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Игра с достаточно громкой афишей украсит очередной тур АПЛ. В город, расположенный в устье реки Мерси, пожалует «Манчестер Юнайтед» с достаточно амбициозной целью – остановить несущийся на всех парах к чемпионскому титулу «Ливерпуль». С точки зрения истории противостояния непримиримых оппонентов, примечательным фактом в предстоящем поединке станет дата его проведения. Чуть больше четырех лет назад, «Красные дьяволы» увезли с «Энфилда» три очка благодаря точному удару Уэйна Руни (1:0). С тех пор, «красные» не допускали столь серьезных осечек. Получится ли у подопечных Сульшера повторит это достижение? Или хотя бы распечатать ворота соперника? «Ливерпуль» не пропускает уже пять матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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