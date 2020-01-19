Английская Премьер-лига. 23-й тур.



Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:0



Ван Дейк, 14



Матич, 8, де Хеа, 26

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.



Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Ориги.

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Шоу, Магуайр, Линделеф – Уильямс, Матич, Фред, Ван-Биссака – Перейра – Мартиаль, Джеймс.



Запасные: Ромеро, Байи, Джонс, Далот, Мата, Лингард, Гринвуд.

Арбитр: Крейг Поусон (Шеффилд, Англия)



Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)



38 мин. Окс жестко пошел в стык с Фредом в центре поля.



35 мин. ГОООООЛ! Как же раскатали! И пятка от Фирмино на левом фланге, и разрезной пас из центра поля от Хендерсона, и завершение под правую штангу от Вейналдума! И оффсайд. Играем дальше!



32 мин. Дриблинг Фреда на подступах к чужой штрафной завершился потерей мяча в ситуации 1 в 4.



30 мин. Вейналдум решил покрутить позвоночники соперникам в центре поля. Успешно.







27 мин. МОМЕНТ! Салах выкатил мяч под удар Фирмино с правого угла вратарской, после чего Роберто не смог качественно попасть по мячу из убойно позиции.



26 мин. Очевидный фол со стороны Ван Дейка стал причиной отменить гол, однако де Хеа уже успел наговорить арбитру. Желтая.



25 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дикий эпизод в штрафной гостей! Ван Дейк врезался в корпус в де Хеа при борьбе за верховой мяч, после чего Мане подобрал отскок, отыграл на Фирмино, и Роберто точно пробил под правую штангу!



24 мин. МОМЕНТ! МАНЕ! Шоу бросился в подкат в своей штрафной дабы не позволить Садио нанести удар!



22 мин. Отличный подкат Ван-Биссаки не позволил Робертсону подать с левого фланга.







20 мин. Куда-то пропал запал футболистов Сульшера, который был заметен со стартовых минут.



18 мин. ОПАСНО! Чуть не замкнул Ван Дейк подачу со стандарта от Трента! Магуйар потянул его на газон, но эпизод завершился лишь угловым.



16 мин. Штрафной на правом фланге готовятся подавать хозяева.



14 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Наверное, Ван Дейка надо было все-таки держать при подаче углового от Трента. Уильямс проиграл позицию, а Магуйар слишком поздно это заметил. Вирджил ударом головой вколотил мяч в правый верхний угол!



13 мин. Коллективу Клоппа удалось перейти на чужую половину поля. Трент заработал угловой на правом фланге.



11 мин. В оффсайде оказался Мартиаль после подачи с правого фланга.



9 мин. ОПАСНО! Трент подал со штрафного на правом фланге точно на голову Мане, однако Садио не перевел мяч в сторону ворот.







8 мин. Желтую получил Матич за опасную игру против Трента у левой боковой границы поля.



7 мин. Уильямс выиграл у Салаха борьбу за мяч на левом фланге защиты своей команды.



5 мин. Гости опять поджали соперников. Джеймс простреливал с правого фланга, но Ван Дейк уже успел вернуться в оборону.



4 мин. Поспешил с пасом на ход Фирмино Мане в контратаке.



3 мин. Робертсон потерял мяч в борьбе против Ван-Бассаки на своей половине поля, после чего Мане пришлось сбивать Фреда.



2 мин. Длинная передача в надежде на зацеп у чужих владений со стороны Перрейры оказалась неудачной.



1 мин. Гости начали игру с двух неудачных попыток загрузить мяч верхом в переднюю линию.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 19-го января, состоится поединок двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Игра с достаточно громкой афишей украсит очередной тур АПЛ. В город, расположенный в устье реки Мерси, пожалует «Манчестер Юнайтед» с достаточно амбициозной целью – остановить несущийся на всех парах к чемпионскому титулу «Ливерпуль». С точки зрения истории противостояния непримиримых оппонентов, примечательным фактом в предстоящем поединке станет дата его проведения. Чуть больше четырех лет назад, «Красные дьяволы» увезли с «Энфилда» три очка благодаря точному удару Уэйна Руни (1:0). С тех пор, «красные» не допускали столь серьезных осечек. Получится ли у подопечных Сульшера повторит это достижение? Или хотя бы распечатать ворота соперника? «Ливерпуль» не пропускает уже пять матчей кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».