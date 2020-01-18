Australian Open. Стала известна соперница Ястремской в первой круге

Украинка сыграет с дебютанткой турнира

  • 18.01.2020 11:21
  • 946 просмотров
  • 3 комментария
Australian Open. Стала известна соперница Ястремской в первой круге
© ITF. Кайя Юван

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге Australian Open встретится с победительницей квалификации Кайей Юван (№126 WTA).

Соперницы еще не встречались между собой в туре.

Поединок Ястремской и Юван состоится в понедельник, 20 января, четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное начало в 07:00 по Киеву.

Напомним, что кроме Ястремской в основной сетке Australian Open выступят четыре украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.01.2020 11:50
    0
    Limb-Ur, 18.01.2020 11:26
    Проходимая, но опасная.
    Одна из самых опасных.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.01.2020 11:26
    +1
    Проходимая, но опасная.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:24
    +1
    Повезло Ястремской-вполне проходимая соперница-хорошая новость
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.01.2020 11:26
    +1
    Проходимая, но опасная.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 18.01.2020 11:24
    +1
    Повезло Ястремской-вполне проходимая соперница-хорошая новость
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 18.01.2020 11:50
    0
    Limb-Ur, 18.01.2020 11:26
    Проходимая, но опасная.
    Одна из самых опасных.
    Ссылка
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