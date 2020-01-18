Australian Open. Стала известна соперница Ястремской в первой круге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге Australian Open встретится с победительницей квалификации Кайей Юван (№126 WTA).
Соперницы еще не встречались между собой в туре.
Поединок Ястремской и Юван состоится в понедельник, 20 января, четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное начало в 07:00 по Киеву.
Напомним, что кроме Ястремской в основной сетке Australian Open выступят четыре украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Источник — Twitter
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