В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцать второго тура бельгийской Лига Жюпилер, в котором сразятся «Гент» и «Мускрон». Матч пройдет в Генте (Бельгия), на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 21:30.

В непростой ситуации оказались «буйволы» по итогу прошлого года. «Гент» находится в промежуточной позиции в верхней части турнирной таблицы в том состоянии, когда за первую строчку будет достаточно сложно ухватиться, а преследователи уже начали активно поджимать. Позади остались непростые матчи против «Стандарта» (1:0) и «Брюгге» (1:1), так что шанс сыграть с идущим на 10-й позиции коллективом придется как нельзя кстати для набора физических кондиций. Смогут ли удивить Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, а также остальные подопечные Йесса Торупа?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Гентом» и «Мускроном».