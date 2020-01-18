22-й тур
Гент
1:0
Мускрон
'19

Гент – Мускрон – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать второго тура чемпионата Бельгии

  • 18.01.2020 21:27
  • 2478 просмотров
  • 0 комментариев
Гент – Мускрон – 1:0. LIVE
© kaagent.be

Бельгийская Лига Жюпилер. 22-й тур.

Гент – Мускрон – 1:0

 Депуатр, 9

Гент: Камински – Мохаммади, Кастро-Монтес, Нгадеу, Пластун – Овусу, Оджиджа-Офое, Кумс – Давид – Квилитая, Депуатр.

Запасные: Куземанс, Безус, Чакветадзе, Мбайо, Асаре, Маррех, Люстиг.

Мускрон: Бутез – Пьетрак, Году, Де Медина, Циранни – Мохаммед, Гарсия, Бойя – Олинга, Перица, Осабютей.

Запасные: Васич, Жиллекенс, Антонов, Хейгеберт, Ипполито, Ван Дурмен, Кейруш.

Арбитр: Николя Лафордж (Бельгия)

Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия)

19 мин. Офое убежал вместе с мячом за лицевую на левом флангу во время попытки прорваться к чужим воротам.

19 мин. ОПАСНО! Неуверенно сыграл на дальнем выходе из ворот Бутез, и Квилитая чуть было не зацепился за мяч в борьбе с голкипером!

18 мин. Мохаммади был грубо атакован соперниками во время дриблинга на левом фланге.

17 мин. Камински уверенно смахнул мяч с дальней штанги при подачи в его вратарскую с углового на правом фланге атаки гостей.

17 мин. МОМЕНТ! Ох уж этот Олинга! Чуть не забросил мяч за уши Камински ударом метров с тридцати по навесной траектории!

16 мин. ОПАСНО! Сольный проход Олинги с левого фланга завершился прострелом в центральную зону, где Перице каким-то чудом не дали пробить.

15 мин. Пластун пострадал в результате столкновения с Олингой на границе штрафной коллектива Торупа.

14 мин. Дали пространство Гарсии на подступах к штрафной хозяев. Вот он и пробил. Точно в корпус одному из защитников.

12 мин. Мохаммади чуть не отправил Осабютея за рекламные щиты опрометчивым толчком в спину. Арбитр сделал устное предупреждение.

11 мин. Сбил Осабютея на левом фланге атаки соперников Нгадеу.

 9 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Депуатр в очередной раз подтвердил реноме убийцы, и спокойно переиграл голкипера, после передачи на левый фланг чужой штрафной из центральной зоны от Квилитайи!

8 мин. Порывались футболисты хозяев вырваться в контратаку, но Офое решил попридержать розыгрыш в ожидании поддержки.

8 мин. Овусу отмахнулся от Гарсии вблизи ко владениям собственной команды. Штрафной.

6 мин. МОМЕНТ! А вот Кумсу удалось доставить мяч во вратарскую, где Квилитая попросту не попал по нему ногой при попытке завершить навес в одно касание!

6 мин. Подача от Кастро-Мартенса с правого фланга была перехвачена.

4 мин. Так и не удалось хозяевам прижать мяч к газону, и рикошетом от ноги Дупуатра он отправился к голкиперу Бутезу.

3 мин. Розыгрыш наступления широким фронтом пытаются продемонстрировать подопечные Торупа.

1 мин. Первый удар в нашем поединке нанес Олинга. С левого фланга атаки гостей мяч был послан на верхние ряды за трибунами.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцать второго тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором сразятся «Гент» и «Мускрон». Матч пройдет в Генте (Бельгия), на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 21:30.

В непростой ситуации оказались «буйволы» по итогу прошлого года. «Гент» находится в промежуточной позиции в верхней части турнирной таблицы в том состоянии, когда за первую строчку будет достаточно сложно ухватиться, а преследователи уже начали активно поджимать. Позади остались непростые матчи против «Стандарда» (1:0) и «Брюгге» (1:1), так что шанс сыграть с идущим на 10-й позиции коллективом придется как нельзя кстати для набора физических кондиций. Смогут ли удивить Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, а также остальные подопечные Йесса Торупа?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Гентом» и «Мускроном».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности