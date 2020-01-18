Бельгийская Лига Жюпилер. 22-й тур.



Гент – Мускрон – 1:0



Депуатр, 9



Гент: Камински – Мохаммади, Кастро-Монтес, Нгадеу, Пластун – Овусу, Оджиджа-Офое, Кумс – Давид – Квилитая, Депуатр.



Запасные: Куземанс, Безус, Чакветадзе, Мбайо, Асаре, Маррех, Люстиг.

Мускрон: Бутез – Пьетрак, Году, Де Медина, Циранни – Мохаммед, Гарсия, Бойя – Олинга, Перица, Осабютей.



Запасные: Васич, Жиллекенс, Антонов, Хейгеберт, Ипполито, Ван Дурмен, Кейруш.

Арбитр: Николя Лафордж (Бельгия)



Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия)



19 мин. Офое убежал вместе с мячом за лицевую на левом флангу во время попытки прорваться к чужим воротам.



19 мин. ОПАСНО! Неуверенно сыграл на дальнем выходе из ворот Бутез, и Квилитая чуть было не зацепился за мяч в борьбе с голкипером!



18 мин. Мохаммади был грубо атакован соперниками во время дриблинга на левом фланге.



17 мин. Камински уверенно смахнул мяч с дальней штанги при подачи в его вратарскую с углового на правом фланге атаки гостей.



17 мин. МОМЕНТ! Ох уж этот Олинга! Чуть не забросил мяч за уши Камински ударом метров с тридцати по навесной траектории!



16 мин. ОПАСНО! Сольный проход Олинги с левого фланга завершился прострелом в центральную зону, где Перице каким-то чудом не дали пробить.



15 мин. Пластун пострадал в результате столкновения с Олингой на границе штрафной коллектива Торупа.



14 мин. Дали пространство Гарсии на подступах к штрафной хозяев. Вот он и пробил. Точно в корпус одному из защитников.



12 мин. Мохаммади чуть не отправил Осабютея за рекламные щиты опрометчивым толчком в спину. Арбитр сделал устное предупреждение.



11 мин. Сбил Осабютея на левом фланге атаки соперников Нгадеу.



9 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Депуатр в очередной раз подтвердил реноме убийцы, и спокойно переиграл голкипера, после передачи на левый фланг чужой штрафной из центральной зоны от Квилитайи!



8 мин. Порывались футболисты хозяев вырваться в контратаку, но Офое решил попридержать розыгрыш в ожидании поддержки.



8 мин. Овусу отмахнулся от Гарсии вблизи ко владениям собственной команды. Штрафной.



6 мин. МОМЕНТ! А вот Кумсу удалось доставить мяч во вратарскую, где Квилитая попросту не попал по нему ногой при попытке завершить навес в одно касание!



6 мин. Подача от Кастро-Мартенса с правого фланга была перехвачена.



4 мин. Так и не удалось хозяевам прижать мяч к газону, и рикошетом от ноги Дупуатра он отправился к голкиперу Бутезу.



3 мин. Розыгрыш наступления широким фронтом пытаются продемонстрировать подопечные Торупа.



1 мин. Первый удар в нашем поединке нанес Олинга. С левого фланга атаки гостей мяч был послан на верхние ряды за трибунами.







МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В субботу, 18-го января, состоится поединок двадцать второго тура бельгийской Лиги Жюпилер, в котором сразятся «Гент» и «Мускрон». Матч пройдет в Генте (Бельгия), на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 21:30.

В непростой ситуации оказались «буйволы» по итогу прошлого года. «Гент» находится в промежуточной позиции в верхней части турнирной таблицы в том состоянии, когда за первую строчку будет достаточно сложно ухватиться, а преследователи уже начали активно поджимать. Позади остались непростые матчи против «Стандарда» (1:0) и «Брюгге» (1:1), так что шанс сыграть с идущим на 10-й позиции коллективом придется как нельзя кстати для набора физических кондиций. Смогут ли удивить Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, а также остальные подопечные Йесса Торупа?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Гентом» и «Мускроном».