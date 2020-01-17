В субботу, 18-го января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Арсенал» примет «Шеффилд Юнайтед».
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» покажет телеканал Sky Sports.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.