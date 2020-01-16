Асенсио возобновил тренировки в общем группе Реала

Хавбек «Реала» восстановился после травмы

  • 16.01.2020 16:31
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Асенсио возобновил тренировки в общем группе Реала
© ФК Реал Мадрид. Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сегодня впервые после травмы провел тренировку в общей группе команды.

В июле прошлого года Марко Асенсио порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио не провел за «Реал» ни одного официального матча.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(4 голоса)

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 16.01.2020 16:40
    0
    Ждём тебя на поле!
    Удачи в играх
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 16.01.2020 16:40
    0
    Ждём тебя на поле!
    Удачи в играх
    Ссылка
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