Асенсио возобновил тренировки в общем группе Реала

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сегодня впервые после травмы провел тренировку в общей группе команды.
В июле прошлого года Марко Асенсио порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.
В нынешнем сезоне 23-летний Асенсио не провел за «Реал» ни одного официального матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Удачи в играх
Удачи в играх
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.