ФОТО. Зинченко встретился с Срной

Дарио Срна приехал в гости к хавбеку «Манчестер Сити»

  • 16.01.2020 16:12
  • 1247 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Зинченко встретился с Срной
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Ассистент главного тренера «Шахтера»Дарио Срна приехал на тренировочную базу «Манчестер Сити», где встретился с Александром Зинченко:

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Was glad to see you LEGEND @darijosrna ⚒

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

«Был рад видеть тебя, легенда», - написал Зинченко.

Ранее Зинченко вместе с Владой Седан побывал в Риме.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 16.01.2020 16:24
    0
    Я так понял Зине стало мало седан так он еще и СРну оприходовал
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.01.2020 16:23
    0
    Зря Зина дотронулся до этого наркомана. Теперь лучше к врачу сходить
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    +1
    ой, или наоборот, ну одно другому не мешает
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    +1
    Срна приехал поцеловать Зинченко
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    +1
    ой, или наоборот, ну одно другому не мешает
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 16:18
    +1
    Срна приехал поцеловать Зинченко
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 16.01.2020 16:24
    0
    Я так понял Зине стало мало седан так он еще и СРну оприходовал
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.01.2020 16:23
    0
    Зря Зина дотронулся до этого наркомана. Теперь лучше к врачу сходить
    Ссылка
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