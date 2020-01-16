ФОТО. Зинченко встретился с Срной

Ассистент главного тренера «Шахтера»Дарио Срна приехал на тренировочную базу «Манчестер Сити», где встретился с Александром Зинченко:
«Был рад видеть тебя, легенда», - написал Зинченко.
Ранее Зинченко вместе с Владой Седан побывал в Риме.
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