Заря подписала хорватского полузащитника

Контракт c Ловро Цвеком рассчитан на два с половиной года

  • 16.01.2020 12:50
  • 1509 просмотров
  • 3 комментария
Заря подписала хорватского полузащитника
© ФК Заря Луганск
Луганская «Заря» объявила о подписании контракта с  хорватским полузащитником Ловро Цвеком. Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.
 
Сообщается, что Ловро уже присоединился к луганской команде и включился в тренировочный процесс. 
 
Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа. 
 
24-летний Цвек выступал за клубы: «Целе», «Заврч», «Алюминий» (все Словения), «Сеница» (Словакия). Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии Ю-20, где провёл две игры. 
 
В «Заре» Ловро будет играть под 4-м номером. 
 
Ранее сообщалось, что «Заря» проведет 7 товарищеских матчей в Турции.

 

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Источник — ФК Заря

(4 голоса)

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Комментарии
    peluita
      peluita, 16.01.2020 13:08
    -1
    верю в чуйку Скрипника
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.01.2020 13:03
    -2
    Не Модрич. Обидно
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 12:54
    0
    Очередной мертвяк
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 12:54
    0
    Очередной мертвяк
    Ссылка
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