Заря подписала хорватского полузащитника

Луганская «Заря» объявила о подписании контракта с хорватским полузащитником Ловро Цвеком. Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.

Сообщается, что Ловро уже присоединился к луганской команде и включился в тренировочный процесс.

Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

24-летний Цвек выступал за клубы: «Целе», «Заврч», «Алюминий» (все Словения), «Сеница» (Словакия). Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии Ю-20, где провёл две игры.

В «Заре» Ловро будет играть под 4-м номером.