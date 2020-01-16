Заря подписала хорватского полузащитника

Луганская «Заря» объявила о подписании контракта с хорватским полузащитником Ловро Цвеком. Трудовое соглашение рассчитано на два с половиной года.
Сообщается, что Ловро уже присоединился к луганской команде и включился в тренировочный процесс.
Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.
24-летний Цвек выступал за клубы: «Целе», «Заврч», «Алюминий» (все Словения), «Сеница» (Словакия). Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии Ю-20, где провёл две игры.
В «Заре» Ловро будет играть под 4-м номером.
Ранее сообщалось, что «Заря» проведет 7 товарищеских матчей в Турции.
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Источник — ФК Заря
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