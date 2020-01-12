Реал – Атлетико – 0:0 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча

В финальном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» переиграл по пенальти «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).
Смотрите видео голов и обзор матча.
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
|124'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|123'
|ГОЛ ! С пенальти забил Киран Триппье (Атлетико Мадрид).
|123'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|122'
|ГОЛ ! С пенальти забил Родриго (Реал Мадрид).
|121'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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