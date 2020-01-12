Лунин очень близок к переходу из Вальядолида в Овьедо

12 января украинский голкипер отсутствовал на тренировке «Вальядолида»

  • 12.01.2020 23:34
  • 900 просмотров
  • 6 комментариев
Лунин очень близок к переходу из Вальядолида в Овьедо
© Twitter. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины и испанского клуба «Вальядолид» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу» из Мадрида, в январское трансферное окно сменит клуб.

Скорее всего, вратарь проведет вторую часть сезона в «Овьедо», команде Сегунды, второго испанского дивизиона. Ожидается, что Лунин в новом клубе получит полноценную игровую практику, в отличие от «Вальядолида», где он сыграл лишь две кубковых игры и ни разу не вышел на поле в матчах Ла Лиги.

По данным испанских журналистов, 12 января украинец отсутствовал на тренировке «Вальядолида». Голкипер и его отец утрясают последние детали своего ухода из клуба.

Руководство клуба понимает, что Лунин ищет команду, которая гарантирует ему игровое время, и уже реагирует на возможность его вероятного ухода. Так, «Вальядолид» уже вернул из аренды своего вратаря Хосе Антонио Каро.

Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    0
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    просто набор слов
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    0
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    просто набор слов
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    -1
    Maks7777, 12.01.2020 23:46
    Это ребята уже дно полное считался вторым третьим Реалом лучшего клуба испаниии,а перейдет с худший клуб второго левищионо это реально дно после Овьедо уже сложно забыть хорошем вратарём 2 лиги испаниии,,дожился тёлочка его папа полу агент решают реал вобще плюнул на него так имей хоть каплю уважения к себе ,так ещё перейдет в Овьедо и там лавку будет греть так дорога тебе то,чно в чемпионат Азербайджана Казахстана и то те клубы которые борются за выживание(((((И честно сказать на евро если шева умный дорога закрыта ,Зозули нахер не брать вторым третим нападающим который клуб борется за выход в Ла лигу зато вратаря с последнего клуба Сегунды это пизд......
    просто набор слов
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    max.khoduk
      max.khoduk, 12.01.2020 23:52
    -1
    Молодец! Пора получать практику и уверенность.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 23:48
    +2
    Отлично! Как для воротника то практика главное, а если будут лупасить почаще по воротам так только +, проявит себя там и 100 % пойдет на повышение
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 12.01.2020 23:46
    -5
    Это ребята уже дно полное считался вторым третьим Реалом лучшего клуба испаниии,а перейдет с худший клуб второго левищионо это реально дно после Овьедо уже сложно забыть хорошем вратарём 2 лиги испаниии,,дожился тёлочка его папа полу агент решают реал вобще плюнул на него так имей хоть каплю уважения к себе ,так ещё перейдет в Овьедо и там лавку будет греть так дорога тебе то,чно в чемпионат Азербайджана Казахстана и то те клубы которые борются за выживание(((((И честно сказать на евро если шева умный дорога закрыта ,Зозули нахер не брать вторым третим нападающим который клуб борется за выход в Ла лигу зато вратаря с последнего клуба Сегунды это пизд......
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.01.2020 23:48
    +2
    Отлично! Как для воротника то практика главное, а если будут лупасить почаще по воротам так только +, проявит себя там и 100 % пойдет на повышение
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    0
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    просто набор слов
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 13.01.2020 00:00
    0
    Philip J. Fry, 12.01.2020 23:55
    просто набор слов
    Набор слов когда Лунин через гола два будет играть а минаеее максимум и и то на лавкее,отец дорешается там ,вот тебе и молодой талант что будет играть в Овьедо ,чигринский хоть в шахту вернулся а это чудо юдо доиграется с такой карьерой,успехов конечно ему ну это полное дно
    Ссылка
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