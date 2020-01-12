Лунин очень близок к переходу из Вальядолида в Овьедо

Голкипер сборной Украины и испанского клуба «Вальядолид» Андрей Лунин, права на которого принадлежат «Реалу» из Мадрида, в январское трансферное окно сменит клуб.

Скорее всего, вратарь проведет вторую часть сезона в «Овьедо», команде Сегунды, второго испанского дивизиона. Ожидается, что Лунин в новом клубе получит полноценную игровую практику, в отличие от «Вальядолида», где он сыграл лишь две кубковых игры и ни разу не вышел на поле в матчах Ла Лиги.

По данным испанских журналистов, 12 января украинец отсутствовал на тренировке «Вальядолида». Голкипер и его отец утрясают последние детали своего ухода из клуба.

Руководство клуба понимает, что Лунин ищет команду, которая гарантирует ему игровое время, и уже реагирует на возможность его вероятного ухода. Так, «Вальядолид» уже вернул из аренды своего вратаря Хосе Антонио Каро.

Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».