ВИДЕО. Дикость! Футболист в чемпионате Мальты избил бокового арбитра

Один из недавних матчей чемпионата Мальты завершился досрочно со скандалом.
На 90-й минуте футболист Антуан Камиллери был удален, что ему крайне не понравилось. Футболист начал споры с главным судьей, а затем подбежал к лайнсмену и ударил его в лицо.
Смотрите видео дикого эпизода с избиением рефери.
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Источник — Sport.ua
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