ВИДЕО. Дикость! Футболист в чемпионате Мальты избил бокового арбитра

Один из недавних матчей чемпионата Мальты завершился досрочно со скандалом.

На 90-й минуте футболист Антуан Камиллери был удален, что ему крайне не понравилось. Футболист начал споры с главным судьей, а затем подбежал к лайнсмену и ударил его в лицо.

Смотрите видео дикого эпизода с избиением рефери.