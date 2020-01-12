ВИДЕО. Дикость! Футболист в чемпионате Мальты избил бокового арбитра

Антуан Камиллери подбежал к лайнсмену и ударил его в лицо

  • 12.01.2020 21:56
  • 1109 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Дикость! Футболист в чемпионате Мальты избил бокового арбитра
© YouTube
Один из недавних матчей чемпионата Мальты завершился досрочно со скандалом.
 
На 90-й минуте футболист Антуан Камиллери был удален, что ему крайне не понравилось. Футболист начал споры с главным судьей, а затем подбежал к лайнсмену и ударил его в лицо.
 
Смотрите видео дикого эпизода с избиением рефери.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.01.2020 22:33
    0
    Чувак на пожизненно ушел, хотя там не факт, что профессиональный футболлер, наверное какой-то пожарник бухналтер или учитель младших классов
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    mad_13_max
      mad_13_max, 12.01.2020 22:12
    -1
    да. дичайший эпизод. по видео все понятно ))))
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.01.2020 22:33
    0
    Чувак на пожизненно ушел, хотя там не факт, что профессиональный футболлер, наверное какой-то пожарник бухналтер или учитель младших классов
    Ссылка
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